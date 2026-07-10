ARDS के कारण फेफड़ों में भरने लगता है पानी और रुकने लगती है सांस, मेयो क्लिनिक से जानिए इस बीमारी के बारे में

ARDS Symptoms: सोचिए कि किसी इंसान को अचानक सांस लेने में इतनी तकलीफ होने लगे कि वह हवा के लिए तड़पने लगे। एनसीबीआइ के अनुसार, एक बहुत ही गंभीर स्थिति होती है जिसे ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) कहा जाता है। मेयो क्लिनिक के मुताबिक, यह तब होता है जब किसी गंभीर बीमारी या चोट के कारण मरीज के फेफड़ों की छोटी-छोटी थैलियों में पानी (तरल पदार्थ) भरने लगता है। जब फेफड़ों में पानी भर जाता है, तो शरीर के बाकी हिस्सों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिससे जान पर बन आती है। आइए जानते हैं कि यह बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचने के क्या उपाय हैं।