10 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

ARDS के कारण फेफड़ों में भरने लगता है पानी और रुकने लगती है सांस, मेयो क्लिनिक से जानिए इस बीमारी के बारे में

ARDS Symptoms: क्या आप जानते हैं कि ARDS होने पर फेफड़ों में पानी क्यों भरने लगता है? जानिए मेयो क्लिनिक के मुताबिक इस गंभीर बीमारी के 5 बड़े लक्षण और समय पर इलाज क्यों है जरूरी।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jul 10, 2026

what is ards lung disease,acute respiratory distress syndrome symptoms,fluid in lungs ards causes,

ARDS के कारण फेफड़ों में भरने लगता है पानी और रुकने लगती है सांस- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

ARDS Symptoms: सोचिए कि किसी इंसान को अचानक सांस लेने में इतनी तकलीफ होने लगे कि वह हवा के लिए तड़पने लगे। एनसीबीआइ के अनुसार, एक बहुत ही गंभीर स्थिति होती है जिसे ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) कहा जाता है। मेयो क्लिनिक के मुताबिक, यह तब होता है जब किसी गंभीर बीमारी या चोट के कारण मरीज के फेफड़ों की छोटी-छोटी थैलियों में पानी (तरल पदार्थ) भरने लगता है। जब फेफड़ों में पानी भर जाता है, तो शरीर के बाकी हिस्सों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिससे जान पर बन आती है। आइए जानते हैं कि यह बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचने के क्या उपाय हैं।

ARDS आखिर क्या है?

हमारे फेफड़ों के अंदर छोटी-छोटी हवा की थैलियां होती हैं, जिन्हें एल्विओली (Alveoli) कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं, तो ये थैलियां ऑक्सीजन को हमारे खून में पहुंचाती हैं। लेकिन जब किसी इंसान को ARDS होता है, तो गंभीर इंफेक्शन या चोट की वजह से इन थैलियों की दीवारों से पानी रिसकर उनके अंदर भरने लगता है। अगर हवा की थैलियों में हवा की जगह पानी भर जाएगा, तो ऑक्सीजन खून तक कैसे पहुंचेगी? बस यही वजह है कि मरीज का दम घुटने लगता है और उसके अंग काम करना बंद करने लगते हैं।

ARDS के वो लक्षण, जिन्हें भूलकर भी न करें नजरअंदाज

  • मरीज को ऐसा लगता है कि वह चाहे जितनी कोशिश कर ले, उसके फेफड़ों में हवा जा ही नहीं रही है।
  • बहुत तेजी से और छोटी सांसें लेना।
  • ब्लड प्रेशर का एकदम गिर जाना।
  • अचानक भ्रम होना या बेहोशी।
  • त्वचा या होठों का नीला पड़ जाना।

ये नौबत क्यों आती है?

मेयो क्लिनिक के अनुसार, ARDS अपने आप में कोई अकेली बीमारी नहीं है, बल्कि यह किसी दूसरी गंभीर समस्या का नतीजा होती है। इसके सबसे आम कारण ये हैं;

  • गंभीर इंफेक्शन (सेप्सिस)।
  • निमोनिया और फेफड़ों का गंभीर इंफेक्शन ।
  • हादसा या गहरी चोट।
  • धुआं या केमिकल अंदर खींच लेना।

इसका इलाज कैसे होता है?

यह एक बेहद गंभीर स्थिति है, इसलिए ARDS के मरीज का इलाज सिर्फ और सिर्फ अस्पताल के आईसीयू (ICU) में ही मुमकिन है। सबसे पहले डॉक्टर मरीज को वेंटिलेटर (सांस देने वाली मशीन) पर रखते हैं ताकि फेफड़ों पर दबाव कम हो और शरीर को जरूरी ऑक्सीजन मिलती रहे। इसके साथ ही, फेफड़ों से पानी सुखाने की दवाइयां और जिस मुख्य बीमारी (जैसे निमोनिया या इंफेक्शन) के कारण यह हुआ है, उसका इलाज शुरू किया जाता है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

महिलाओं की जांघों पर Cellulite क्यों दिखता है? Mayo Clinic से जानिए इसे कम करने का तरीका

ये भी पढ़ें
Cellulite Causes Cellulite Treatment Cellulite in Women

खबर शेयर करें:

Published on:

10 Jul 2026 09:00 am

Hindi News / Health / ARDS के कारण फेफड़ों में भरने लगता है पानी और रुकने लगती है सांस, मेयो क्लिनिक से जानिए इस बीमारी के बारे में

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

पहले के जमाने में भी होता था हाई बीपी? Nature और AHA Journal से जानिए इसका इतिहास और कैसे हुई थी इसकी खोज

High Blood Pressure History Hypertension History Blood Pressure History High BP
स्वास्थ्य

40 की उम्र के बाद फेफड़ों की इन 6 समस्याओं का खतरा क्यों बढ़ जाता है? CDC से जानिए कैसे रखें लंग्स को स्वस्थ

Lung Health After 40 Lung Health Lung Disease
स्वास्थ्य

Tetanus Prevention: टिटनेस से बचना चाहते हैं? WHO ने बताए 5 सबसे जरूरी बचाव के उपाय

Tetanus Prevention Tetanus Tetanus Vaccine Tetanus Prevention Tips
स्वास्थ्य

पैक पर लिखा है No Added Sugar, फिर भी कैसे पहुंच रही है शरीर में! WHO की गाइडलाइन से जानें कि पूरे दिन में हमें कितनी शुगर लेनी चाहिए

no added sugar meaning,food labels sugar test india,hidden sugar in packaged food,
स्वास्थ्य

Prediabetes के 7 संकेत जिन्हें लोग थकान या बढ़ती उम्र समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, Mayo Clinic से जानिए

Prediabetes Symptoms Prediabetes Prediabetes in Hindi Prediabetes Signs
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.