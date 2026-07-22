Scrub Typhus: बारिश में बुखार को न करें नजरअंदाज! सीडीसी ने बताया कैसे छोटे से Chigger के काटने से हो सकती है यह बीमारी

Scrub Typhus Symptoms: बारिश का मौसम आते ही जगह-जगह पानी भरने लगता है और झाड़ियों व घास में कीड़े-मकोड़े बढ़ने लगते हैं। इस मौसम में अक्सर लोगों को लगता है कि बुखार होना सिर्फ डेंगू, मलेरिया या आम वायरल ही हो सकता है। लेकिन अमरीका की स्वास्थ्य एजेंसी CDC के अनुसार, बारिश के दिनों में एक बेहद छोटा कीड़ा, जिसे चिगर (Chigger) कहा जाता है, उसके काटने से स्क्रब टाइफस (Scrub Typhus) नाम का खतरनाक बुखार फैल सकता है। यह कीड़ा इतना छोटा होता है कि इसे नंगी आंखों से देखना बहुत मुश्किल है। अगर सही समय पर ध्यान न दिया जाए, तो यह बुखार शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं इसके लक्षण और इससे बचने के तरीके।