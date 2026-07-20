तेजी से बढ़ने वाला ब्रेन कैंसर है Glioblastoma, क्लीवलैंड क्लिनिक से समझें समय रहते पहचानना क्यों है जरूरी

हमारा दिमाग कई तरह की कोशिकाओं (Cells) से मिलकर बना है। इनमें से एक होती हैं एस्ट्रोसाइट्स (Astrocytes), जो दिमाग की नसों को सहारा देने का काम करती हैं। जब इन कोशिकाओं में खराबी आ जाती है और ये बिना रुके बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं, तो यह ग्लियोब्लास्टोमा का रूप ले लेती हैं। इसे ग्रेड 4 (Grade IV) ब्रेन ट्यूमर भी कहा जाता है, जिसका सीधा मतलब है कि यह बहुत आक्रामक (Aggressive) होता है और देखते ही देखते दिमाग के बाकी हिस्सों में फैल जाता है।