First Dengue Vaccine: भारत में आ गई डेंगू की पहली वैक्सीन! DCGI से मिली मंजूरी, युरोपियन मेडिसिन एजेंसी से जानिए कैसे काम करती है

भारत में आ गई डेंगू की पहली वैक्सीन- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
First Dengue Vaccine: हर साल मानसून आते ही भारत में एक डर हर घर में बैठ जाता है वो है डेंगू का डर! मच्छरों के काटने से होने वाली इस बीमारी की वजह से हर साल हजारों लोग अस्पतालों के चक्कर काटते हैं और प्लेटलेट्स कम होने की टेंशन से पूरा परिवार परेशान रहता है। लेकिन अब इस जानलेवा बीमारी के खिलाफ भारत को एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया है।
भारत की ड्रग कंट्रोलर संस्था यानी DCGI (Drug Controller General of India) ने देश की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा (Qdenga) के इस्तेमाल को हरी झंडी दे दी है। यह भारत में मंजूर होने वाली डेंगू की सबसे पहली वैक्सीन है। आइए युरोपियन मेडिसिन एजेंसी से समझते हैं कि यह वैक्सीन क्या है, यह कैसे काम करती है और यह हमारे लिए कितनी बड़ी राहत लेकर आई है।
क्यूडेंगा एक ऐसी वैक्सीन है जिसे जापान की एक मशहूर दवा कंपनी (Takeda) ने तैयार किया है। इस वैक्सीन का ट्रायल दुनिया के कई देशों में लंबे समय से चल रहा था और इसे यूरोप, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे कई देशों में पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। अब भारत सरकार की मंजूरी मिलने के बाद, हमारे देश में भी डेंगू के खिलाफ एक पक्का सुरक्षा कवच तैयार हो सकेगा। यह वैक्सीन शरीर की इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत को इतना मजबूत कर देती है कि डेंगू का वायरस हमारे शरीर पर हावी नहीं हो पाता।
डेंगू का वायरस एक जैसा नहीं होता, इसके चार अलग-अलग प्रकार (Serotypes) होते हैं। युरोपियन मेडिसिन एजेंसी के अनुसार, यह वैक्सीन इन चारों ही खतरनाक प्रकारों के खिलाफ सुरक्षा देती है। ट्रायल्स में यह देखा गया है कि यह वैक्सीन लगने के बाद अगर किसी को डेंगू हो भी जाए, तो उसकी हालत गंभीर नहीं होती। यानी मरीज को अस्पताल में भर्ती होने या प्लेटलेट्स चढ़वाने की नौबत न के बराबर आती है। कुछ पुरानी वैक्सीन्स के साथ यह दिक्कत थी कि वे सिर्फ उन्हीं को दी जा सकती थीं जिन्हें पहले कभी डेंगू हुआ हो। लेकिन क्यूडेंगा की खासियत यह है कि यह उन लोगों को भी सुरक्षित रखती है जिन्हें आज तक कभी डेंगू नहीं हुआ है।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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