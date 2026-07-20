First Dengue Vaccine: भारत में आ गई डेंगू की पहली वैक्सीन! DCGI से मिली मंजूरी, युरोपियन मेडिसिन एजेंसी से जानिए कैसे काम करती है

डेंगू का वायरस एक जैसा नहीं होता, इसके चार अलग-अलग प्रकार (Serotypes) होते हैं। युरोपियन मेडिसिन एजेंसी के अनुसार, यह वैक्सीन इन चारों ही खतरनाक प्रकारों के खिलाफ सुरक्षा देती है। ट्रायल्स में यह देखा गया है कि यह वैक्सीन लगने के बाद अगर किसी को डेंगू हो भी जाए, तो उसकी हालत गंभीर नहीं होती। यानी मरीज को अस्पताल में भर्ती होने या प्लेटलेट्स चढ़वाने की नौबत न के बराबर आती है। कुछ पुरानी वैक्सीन्स के साथ यह दिक्कत थी कि वे सिर्फ उन्हीं को दी जा सकती थीं जिन्हें पहले कभी डेंगू हुआ हो। लेकिन क्यूडेंगा की खासियत यह है कि यह उन लोगों को भी सुरक्षित रखती है जिन्हें आज तक कभी डेंगू नहीं हुआ है।