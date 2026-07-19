Psychotic Depression: उदासी के साथ आवाजें सुनाई देना और भ्रम होना हो सकता है साइकोटिक डिप्रेशन का संकेत; NHS

मरीज के दिमाग में ऐसी बातें या विश्वास बैठ जाते हैं जो बिल्कुल सच नहीं होते। जैसे- उसे लग सकता है कि उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, या उसकी वजह से दुनिया में सब कुछ बुरा हो रहा है, भले ही उसकी कोई गलती न हो। मरीज को कान में अजीब या डरावनी आवाजें सुनाई दे सकती हैं, जो दूसरों को नहीं सुनाई देतीं। कभी-कभी उसे ऐसी चीजें दिखाई, सूंघने या चखने में आ सकती हैं जो वहां मौजूद ही नहीं हैं।