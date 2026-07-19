Chocolate Cyst: पीरियड्स में दर्द और प्रेग्नेंसी में दिक्कत कहीं यह चॉकलेट सिस्ट हो नहीं, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें

क्लीवलैंड क्लिनिक की रिपोर्ट के अनुसार, चॉकलेट सिस्ट महिलाओं की फर्टिलिटी (प्रजनन क्षमता) पर सीधा असर डालती है। यह ओवरी के अंदर अंडों (eggs) को बनने से रोक सकती है या उनकी क्वालिटी खराब कर सकती है। कई बार यह गांठ इतनी बड़ी हो जाती है कि यह फैलोपियन ट्यूब का रास्ता ब्लॉक कर देती है, जिससे अंडा और स्पर्म आपस में मिल नहीं पाते और महिला को मां बनने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है।