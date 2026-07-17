Gout: रात में अचानक सूज जाए पैर का अंगूठा, तो हो सकती है गाउट की शुरुआत, क्लीवलैंड क्लिनिक ने बताया बचाव के उपाय

मेयो क्लिनिक के अनुसार, गाउट असल में गठिया (Arthritis) का ही एक रूप है। यह तब होता है जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड (Uric Acid) की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब हमारा शरीर भोजन को पचाता है, तो प्यूरीन (Purine) नाम के तत्व से यूरिक एसिड बनता है। सामान्य तौर पर यह किडनी के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब शरीर में यह बहुत ज्यादा बनने लगे या किडनी इसे बाहर न निकाल पाए, तो यह यूरिक एसिड सुई जैसे तीखे क्रिस्टल (Crystals) बनकर हमारे जोड़ों में, खासकर पैर के अंगूठे में जमा होने लगता है। इसी वजह से वहां भयंकर दर्द और सूजन आ जाती है।