17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Gout: रात में अचानक सूज जाए पैर का अंगूठा, तो हो सकती है गाउट की शुरुआत, क्लीवलैंड क्लिनिक ने बताया बचाव के उपाय

Gout Cause: रात में अचानक आपके पैर के अंगूठे में तेज दर्द और सूजन आ जाती है? इसे मामूली मोच न समझें, यह गाउट (यूरिक एसिड) की शुरुआत हो सकती है। जानिए क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार इसके लक्षण, बचाव के घरेलू उपाय।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jul 17, 2026

Gout symptoms in big toe,High uric acid joint pain,Uric acid

रात में अचानक सूज जाए पैर का अंगूठा, तो हो सकती है गाउट की शुरुआत- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Gout Symptoms: सोचिए, आप रात को आराम से सोए और अचानक आधी रात को पैर के अंगूठे में इतनी तेज चुभन और दर्द महसूस हो कि आपकी नींद उड़ जाए। अंगूठा लाल हो जाए, सूज जाए और उसे छूने पर भी ऐसा लगे जैसे कोई आग की लपट छू ली हो। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो इसे कोई मामूली मोच या चोट समझने की गलती बिल्कुल न करें। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, यह अचानक होने वाला तेज दर्द गाउट (Gout) का पहला और सबसे बड़ा संकेत हो सकता है। आइए समझते हैं कि यह बीमारी क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है।

गाउट (Gout) क्या है और यह क्यों होता है?

मेयो क्लिनिक के अनुसार, गाउट असल में गठिया (Arthritis) का ही एक रूप है। यह तब होता है जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड (Uric Acid) की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब हमारा शरीर भोजन को पचाता है, तो प्यूरीन (Purine) नाम के तत्व से यूरिक एसिड बनता है। सामान्य तौर पर यह किडनी के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब शरीर में यह बहुत ज्यादा बनने लगे या किडनी इसे बाहर न निकाल पाए, तो यह यूरिक एसिड सुई जैसे तीखे क्रिस्टल (Crystals) बनकर हमारे जोड़ों में, खासकर पैर के अंगूठे में जमा होने लगता है। इसी वजह से वहां भयंकर दर्द और सूजन आ जाती है।

रात में ही क्यों होता है इसका हमला?

रात में सोते समय हमारे शरीर का तापमान थोड़ा गिर जाता है। ठंडे तापमान में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जोड़ों में ज्यादा तेजी से जमते हैं। सोते समय हम पानी नहीं पीते, जिससे शरीर में पानी का लेवल कम हो जाता है और यूरिक एसिड गाढ़ा होकर जोड़ों पर असर दिखाने लगता है।

इसके मुख्य लक्षण क्या हैं?

  • अचानक तेज दर्द
  • अंगूठे में सूजन और लाली।
  • हल्का सा छूने पर भी दर्द।
  • जोड़ों का जाम होना।

वलैंड क्लिनिक के अनुसार बचाव के उपाय

  • दिनभर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीएं।
  • खान-पान में बदलाव करें (प्यूरीन वाली चीजों से बचें)।
  • मीठी चीजों और कोल्ड ड्रिंक्स से दूरी बनाएं।
  • वजन कंट्रोल में रखें।
  • शराब (विशेषकर बीयर) से दूर रहें।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Home Cleaning Hacks: नया झाडू घर को कर रहा है पहले से भी ज्यादा गंदा? अपनाएं ये 5 हैक्स फिर करें इस्तेमाल

ये भी पढ़ें
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Updated on:

17 Jul 2026 01:36 pm

Published on:

17 Jul 2026 01:29 pm

Hindi News / Health / Gout: रात में अचानक सूज जाए पैर का अंगूठा, तो हो सकती है गाउट की शुरुआत, क्लीवलैंड क्लिनिक ने बताया बचाव के उपाय

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Skin Cancer: नाखून पर दिखने वाली काली लकीर को न करें नजरअंदाज, यूरोपीय सोसायटी ऑफ मेडिसिन ने बताया स्किन का संकेत

Black line on nail cancer symptoms,Subungual melanoma signs in Hindi,Dark streak under fingernail causes
स्वास्थ्य

Fibromyalgia: हर समय शरीर में दर्द और कमजोरी को न करें नजरअंदाज, मेयो क्लिनिक ने बताया हो सकता है फाइब्रोमायल्जिया

Fibromyalgia symptoms in Hindi,Chronic body pain causes,Constant fatigue and body ache,
स्वास्थ्य

Alwar News: अलवर में गर्भवती महिलाओं की जांच में लापरवाही, दो BCMO को कारण बताओ नोटिस

pregnancy screening
अलवर

Amlodipine: हाई BP की दवा Amlodipine लेते हैं, NHS से जानिए कैसे काम करती है यह दवा और किन बातों का रखें ध्यान

Amlodipine uses and side effects,How Amlodipine works for high BP,High blood pressure medicine tips,
स्वास्थ्य

Depression: 2 हफ्तों से ज्यादा समय तक उदासी और निराशा बनी रहे, तो WHO ने इसे बताया डिप्रेशन का संकेत हो सकता है

,Depression symptoms in Hindi,What is depression,Signs of mental depression,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.