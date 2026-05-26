Arthritis Symptoms: पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को क्यों घेरता है आर्थराइटिस, रूमेटोलॉजी विशेषज्ञ ने बताए शुरुआती संकेत

गठिया का एक और खतरनाक रूप है 'रूमेटाइड आर्थराइटिस' (Rheumatoid Arthritis)। यह एक ऑटोइम्यून बीमारी है, यानी इसमें शरीर का सुरक्षा तंत्र (Immune System) खुद ही अपने जोड़ों को दुश्मन मानकर उन पर हमला करने लगता है। डॉ. भूपेंद्र वैष्णव बताते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का इम्यून सिस्टम कुछ खास तरह के एंटीबॉडीज ज्यादा बनाता है, जिससे उनमें यह ऑटोइम्यून गठिया बहुत ज्यादा देखा जाता है।