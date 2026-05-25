Cancer Prevention: कैंसर के 40% मामले रोकना संभव, जानिए क्या कहती है हालिया स्टडी

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह दुनिया का ऐसा पहला रिसर्च है, जिसने इतने बड़े स्तर पर यह साफ-साफ बताया है कि हमारी रोजमर्रा की किन आदतों (Modifiable Factors) को बदलकर हम कैंसर जैसी बीमारी को शरीर में पनपने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। जब सरकारें और आम नागरिक इन खतरों को ठीक से समझेंगे, तभी वे कैंसर के खिलाफ एक मजबूत और सटीक जंग लड़ पाएंगे। बीमारी होने के बाद महंगे इलाज की कतार में खड़े होने से कहीं बेहतर है कि हम आज ही अपनी लाइफस्टाइल में सुधार कर लें।