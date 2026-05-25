World Thyroid Day 2026: बार-बार भूलना और मूड खराब रहना हो सकता है थायराइड का संकेत, डॉक्टर से जानिए कनेक्शन

चिकित्सीय रिपोर्ट्स मानती हैं कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में थायराइड होने की संभावना 8 गुना ज्यादा होती है, और यही वजह है कि महिलाओं में मूड स्विंग्स और एंग्जायटी के मामलों को अक्सर केवल हार्मोनल बदलाव कहकर छोड़ दिया जाता है।डॉक्टर की सीधी सलाह है कि अगर आप पिछले कुछ समय से लगातार बिना किसी बड़ी वजह के उदास महसूस कर रहे हैं, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया है, या रात को नींद ठीक से नहीं आ रही है, तो मनोचिकित्सक के पास जाने से पहले एक बार अपना TSH (Thyroid Stimulating Hormone) टेस्ट जरूर करवा लें। थायराइड की एक छोटी सी गोली आपके बिगड़े हुए मूड और दिमागी सेहत को वापस पटरी पर ला सकती है।