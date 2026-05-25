महिलाओं में Thyroid Cancer की संभावना पुरुषों से तीन गुना ज्यादा, लक्षणों को पहचानें, समय पर इलाज कराएं : ICMR

थायराइड कैंसर की प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- Freepik
World Thyroid Day 2026 : विश्व थायराइड दिवस 2026 के मौके पर आईसीएमआर (ICMR) और नाइन (NINE) की ओर से थायराइड कैंसर को लेकर जानकारी दी गई है। साल 2024 में भारत में थायराइड कैंसर के 35000 मामले (Thyroid Cancer In India) सामने आए थे। उक्त संस्थानों ने ये भी कहा है कि लक्षणों को पहचानें, समय पर इलाज कराएं। इससे मरीज को बचाया जा सकता है।
महिलाओं में पुरुषों की तुलना में थायराइड कैंसर होने की संभावना 3 गुना अधिक होती है। हालांकि, यदि सही समय पर (Early Diagnosis) इसकी पहचान कर ली जाए, तो 5 में से 4 मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। आइए, थायराइड कैंसर के लक्षण के बारे में जानते हैं;
NHS.uk ने थायराइड कैंसर के लक्षणों के बारे में बताया है। आप निम्नलिखित लक्षणों को देखने के बाद डॉक्टर या कैंसर विशेषज्ञ से संपर्क करें-
ये भी ध्यान दें कि यदि आपको पहले से ही थायराइड की कोई समस्या है, जैसे कि घेंघा रोग (सूजी हुई थायराइड ग्रंथि), तो आपको नियमित रूप से इस तरह के लक्षण महसूस हो सकते हैं। इसलिए, आप समय पर जांच कराते रहें। लेकिन, आपके लक्षणों में कोई बदलाव आता है, या आपको सामान्य महसूस नहीं होते हैं, तो डॉक्टर से संपर्क करें।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ICMR-NINE की सलाह पर आधारित है, जिसका उद्देश्य केवल जागरूकता बढ़ाना और शैक्षिक जानकारी प्रदान करना है। अपनी जीवनशैली या आहार में कोई भी बदलाव करने से पहले किसी योग्य चिकित्सक या संबंधित विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें।
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