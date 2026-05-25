महिलाओं में Thyroid Cancer की संभावना पुरुषों से तीन गुना ज्यादा, लक्षणों को पहचानें, समय पर इलाज कराएं : ICMR

World Thyroid Day 2026 : विश्व थायराइड दिवस 2026 के मौके पर आईसीएमआर (ICMR) और नाइन (NINE) की ओर से थायराइड कैंसर को लेकर जानकारी दी गई है। साल 2024 में भारत में थायराइड कैंसर के 35000 मामले (Thyroid Cancer In India) सामने आए थे। उक्त संस्थानों ने ये भी कहा है कि लक्षणों को पहचानें, समय पर इलाज कराएं। इससे मरीज को बचाया जा सकता है।