Kidney Stone Causes: अब बच्चों में भी होने लगी किडनी स्टोन की बीमारी! डॉक्टरों ने बताया कौन-सी रोज की आदतें बन रही वजह

यूरोलॉजिस्ट डॉ. रवि गुप्ता ने पत्रिका से बातचीत में बताया कि सबसे बड़ी वजह है कम पानी पीना। गर्म इलाकों में रहने वाले बच्चे पसीने के जरिए ज्यादा पानी खो देते हैं, लेकिन उतना पानी नहीं पीते। उसकी जगह कई बच्चे कोल्ड ड्रिंक, पैकेट वाले जूस और स्पोर्ट्स ड्रिंक ज्यादा लेने लगे हैं। इनमें चीनी और नमक की मात्रा अधिक होती है, जो पथरी बनने का खतरा बढ़ा सकती है।