Winter Stone Alert: ठंड में रोज की 5 आदतें बना रही हैं पथरी! देखिए डॉक्टर क्या कहते हैं

Winter Stone Alert: ठंड के मौसम में हर कोई अपनी लाइफ धीमी कर देता है। कम पानी पीना, ज्यादा नमक वाली चीजें खाना, गरम-गरम तला हुआ खाना, और कम मूवमेंट। यही वे गलतियां हैं जो सर्दियों में किडनी स्टोन बनने के खतरे को तेजी से बढ़ा देती हैं। जिन लोगों को पहले किडनी स्टोन हो चुका है, वे तो और भी जल्दी इसका शिकार हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि डेली लाइफ में कुछ छोटे-छोटे बदलाव करके इन दर्दनाक एपिसोड्स को लगभग रोकना संभव है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर मनोज जांगिड़ से कि सर्दियों में किडनी स्टोन का खतरा क्यों बढ़ जाता है।