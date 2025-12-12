Winter Stone Alert: ठंड में रोज की 5 आदतें बना रही हैं पथरी! देखिए डॉक्टर क्या कहते हैं

Winter Stone Alert (photo- freepik)
Winter Stone Alert: ठंड के मौसम में हर कोई अपनी लाइफ धीमी कर देता है। कम पानी पीना, ज्यादा नमक वाली चीजें खाना, गरम-गरम तला हुआ खाना, और कम मूवमेंट। यही वे गलतियां हैं जो सर्दियों में किडनी स्टोन बनने के खतरे को तेजी से बढ़ा देती हैं। जिन लोगों को पहले किडनी स्टोन हो चुका है, वे तो और भी जल्दी इसका शिकार हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि डेली लाइफ में कुछ छोटे-छोटे बदलाव करके इन दर्दनाक एपिसोड्स को लगभग रोकना संभव है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर मनोज जांगिड़ से कि सर्दियों में किडनी स्टोन का खतरा क्यों बढ़ जाता है।
डॉक्टर मनोज जांगिड़ ने बताया कि सर्दियों में शरीर का मेटाबॉलिज्म बदल जाता है। ठंड में प्यास कम लगती है, इसलिए हम पानी भी बहुत कम पीते हैं। इससे यूरिन गाढ़ा होने लगता है और उसी में मिनरल्स इकट्ठे होकर धीरे-धीरे स्टोन बनाने लगते हैं। इसके अलावा ठंड में लोग आमतौर पर ज्यादा नमक खा लेते हैं (चिप्स, दालमोठ, नमकीन मूंगफली, सूप, पैकेट खाना) गर्माहट के चक्कर में मीट ज्यादा खा लेते हैं। फल-सब्जियां कम खा पाते हैं। बाहर व्यायाम कम कर देते हैं। ये सभी आदतें मिलकर किडनी स्टोन को दोबारा होने का खतरा बढ़ाती हैं।
ठंड में प्यास लगती नहीं, लेकिन शरीर को पानी जरूर चाहिए। कम पानी पीने से यूरिन गाढ़ा हो जाता है। मिनरल्स चिपककर क्रिस्टल बनाते हैं, और स्टोन बनने लगता है। इसलिए हर 1 घंटे में 1-2 ग्लास पानी पिएं। गरम पानी या लुकवॉर्म पानी पीना आसान रहता है।
ठंड में लोग चटपटा और नमकीन ज्यादा खाते हैं। सूप, पापड़ी, पकौड़ा, चाट, स्नैक्स। ज्यादा नमक खाने से किडनी ज्यादा कैल्शियम यूरिन में निकालती है। जिससे कैल्शियम स्टोन जल्दी बनने लगते हैं। कोशिश करें कि नमक कम करें और घर का खाना खाएं।
कई लोग सोचते हैं कि कैल्शियम कम खाओगे तो स्टोन नहीं बनेगा लेकिन यह सोच गलत है। कम कैल्शियम लेने से शरीर में ऑक्जेलेट बढ़ जाता है। जो जाकर स्टोन बना देता है। रोज थोड़ा दूध, दही या पनीर लें। बस ओवरडू न करें।
ठंड में लोग चिकन-मटन ज्यादा खाते हैं। लेकिन ज्यादा मीट खाने से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड स्टोन और कैल्शियम स्टोन दोनों का खतरा बढ़ जाता है। हफ्ते में 2-3 बार ही लें। कुछ भोजन पौधे-आधारित रखिए।
सर्दियों में लोग सब्जियां कम और तली-भुनी चीजें ज्यादा खाते हैं। फल-सब्जियां बढ़ाने से शरीर में साइट्रेट बढ़ता है, जो स्टोन बनने से रोकता है। खासतौर पर संतरा, मौसमी, केला, गाजर, पालक, टमाटर ये चीजें खाएं।
किडनी स्टोन सिर्फ एक बार होने वाली बीमारी नहीं है। गलत आदतें जारी रहीं तो यह बार-बार लौटकर आता है। इसलिए पानी बराबर पिएं, नमक कंट्रोल करें, मीट लिमिट करें, फल-सब्जियां रोज खाएं, डॉक्टर की दवाई समय पर लें, समय-समय पर यूरिन टेस्ट करवाते रहें। जब ये आदतें रोजमर्रा की लाइफ में शामिल हो जाएंगी, तो सर्दियों में भी स्टोन बनने का खतरा काफी कम हो जाता है और किडनी लंबे समय तक हेल्दी रहती है।
