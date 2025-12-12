Winter Pee Reason: सर्दियों में बार-बार पेशाब क्यों आता है? AIIMS डॉक्टर ने बताया असली कारण

डॉ. परवेज बताते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया शरीर के पेरिफेरल सिस्टम, यानी शरीर के बाहरी हिस्सों से जुड़ी होती है। जैसे ही मौसम ठंडा होता है, शरीर की बाहरी ब्लड वेसल्स संकुचित (narrow) हो जाती हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में vasoconstriction कहते हैं। जब ऐसा होता है तो बाहरी हिस्सों में जो खून फैलकर जाता था, वह अब अंदर की ओर धकेल दिया जाता है। यानी ज्यादा खून छाती और पेट वाले हिस्से में इकट्ठा होता है। इससे Central Blood Volume अचानक बढ़ जाता है। किडनी को जब खून की यह अतिरिक्त मात्रा दिखती है, तो उसे लगता है कि शरीर में पानी जरूरत से ज्यादा है। किडनी समझती है कि शरीर ओवरहाइड्रेटेड है।यही गलतफहमी किडनी को ज्यादा काम करने पर मजबूर करती है, किडनी तेजी से खून फिल्टर करने लगती है।