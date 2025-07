Bubbles in Urine : क्या आपके पेशाब में बुलबुले दिख रहे हैं, इस बीमारी का हो सकता है संकेत

Bubbles in Urine : क्या आपने कभी अपने पेशाब पर ध्यान दिया है? शायद नहीं लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपके स्वास्थ्य का एक अनकहा दर्पण हो सकता है? अक्सर हम पेशाब में कुछ बुलबुले (Bubbles in Urine) देखते हैं और उन्हें नजरअंदाज़ कर देते हैं यह सोचकर कि यह सामान्य है। पर क्या सचमुच ऐसा ही है? कभी-कभी ये छोटे बुलबुले किसी बड़ी समस्या का संकेत भी हो सकते हैं। आज हम इसी रहस्य को उजागर करेंगे और जानेंगे कि कब हमें इन बुलबुलों को गंभीरता से लेना चाहिए। (Signs of Kidney Disease)