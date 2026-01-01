Cancer Prevention: कैंसर से बचना है, तो घर से आज ही निकाल दें ये 3 चीजें! अभी जानें विशेषज्ञ की बड़ी चेतावनी!

Cancer Prevention: हम सब लोग आज भी इस भ्रम में जी रहे हैं कि बीमारी की शुरुआत हमारे शरीर से होती है। लेकिन वास्तव में शरीर तो सिर्फ एक मशीन है जो लक्षण प्रकट करने का काम करता है। असल में बीमारी तो हमारे घर से शुरू होती है और यदि स्वस्थ रहना है, तो घर में मौजूद बीमारी के उन स्रोतों को खत्म करना होगा जिनसे बीमारी फैल रही है। आप कोई भी बीमारी देख लें, आपको उसका प्राथमिक कारण घर में ही मिलेगा। कैंसर अब एक आम बीमारी बन गया है, इसके उपचार को लेकर हर कोई जिज्ञासु है। इसके इलाज से ज्यादा असरदार इसका बचाव होता है।



कैंसर विशेषज्ञ डॉ. तरंग कृष्णा, जो 'कैंसर मुक्त भारत' के संकल्प के साथ लोगों को इससे बचने के उपाय और जीवनशैली में बदलाव सुझाते हैं, उन्होंने हाल ही में बताया कि यदि आपको कैंसर से बचना है, तो अपने घर से इन तीन चीजों को बिल्कुल हटा दें। आइए जानते हैं हमारे घर में मौजूद वे कौन सी चीजें हैं जो हमें कैंसर का शिकार बना सकती हैं।