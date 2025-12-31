हर घंटे 5 भारतीय को निगल रहा मुंह का कैंसर! 2026 में इतने लाख केस! कैंसर सर्जन से जानिए तंबाकू और अन्य कारण

Oral Cancer AKA Muh Ka Cancer :फिल्म शुरू होने से पहले ओरल कैंसर का एक विज्ञापन आता है- मुकेश वाला... शायद आपको याद होगा! ये सरकार यूं ही नहीं दिखा रही है बल्कि इसके बढ़ते ग्राफ ने सबकी नींद उड़ा रखी है। अगर हम केवल मुंह के कैंसर की बात करें तो वो भारत के लिए चुनौती बनती दिख रही है। खासकर, पुरुषों के लिए ये जानलेवा समस्या है। साइंस डायरेक्ट पर प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, भारत में पुरुषों में ओरल कैंसर के मामलों में 2026 तक होंठ और मुख के कैंसर के मामलों की संख्या 1,31,414 होने का अनुमान है। साथ ही नेशनल ओरल कैंसर रजिस्ट्री की जानकारी के अनुसार, भारत में हर घंटे में 5 की मौत होती है।