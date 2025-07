Foods to Eat During Sawan : सावन के महीने में कौन से फूड्स खाने चाहिए

Foods You Must Eat During Sawan : सावन का पवित्र महीना 11 जुलाई से 9 अगस्त तक रहेगा। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हर सोमवार व्रत रखा जाएगा, जिसमें लोग सात्विक यानी बिना लहसुन-प्याज वाला सादा भोजन करेंगे। आइए जानते हैं सावन दौरान क्या खाना चाहिए।