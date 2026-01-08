Natural Heart Test: क्या आप जानते हैं प्रेग्नेंसी के ये मामूली लक्षण भी हो सकते हैं हार्ट अटैक का संकेत?

गर्भावस्था के दौरान शरीर में अनेक छोटे-छोटे बदलाव होते हैं और हम उन सभी को सामान्य समझकर बच्चे के जन्म के बाद नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि यह स्थिति आपको भविष्य में होने वाले हार्ट अटैक और अन्य बीमारियों के बारे में संकेत दे रही होती है। आज के विज्ञान का मानना है कि गर्भावस्था महिला के शरीर पर एक 'स्ट्रेस टेस्ट' की तरह काम करती है, जो उन बीमारियों का संकेत देती है जो महिलाओं में 50 की उम्र के बाद होने वाली हैं।