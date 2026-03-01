क्या होली के डीजे की तेज आवाज बन सकती है हार्ट अटैक की वजह? डॉक्टर से जानें सच

Health Risks of Loud Music: होली 2026 के आने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इसलिए होली पार्टी की तैयारियों में लोग जुट गए हैं। होली पार्टी का मतलब है रंग, गुलाल, ढेर सारा टेस्टी खाना, मस्ती और तेज म्यूजिक। आजकल बिना डीजे के होली अधूरी सी लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत तेज आवाज सिर्फ कानों के लिए ही नहीं, दिल के लिए भी खतरनाक हो सकती है? खासकर तब, जब आवाज बहुत ज्यादा तेज हो और आप लंबे समय तक उसके आसपास रहें।

ऐसे में आप होली 2026 पर डीजे सही तरीके से एंजॉय कर पाएं और हेल्थ से जुड़ी परेशानियों से भी बचे रहें, इसके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं? आइए आज की इस स्टोरी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोरखपुर के कार्डियोलॉजी विभाग में तैनात कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित गुप्ता से जानते हैं कि होली पार्टी के दौरान हार्ट के मरीजों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। साथ ही यह भी जानेंगे कि अगर आप हार्ट पेशेंट नहीं हैं, लेकिन आपको हार्ट अटैक से जुड़े लक्षण दिखें, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से।