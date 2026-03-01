1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

क्या होली के डीजे की तेज आवाज बन सकती है हार्ट अटैक की वजह? डॉक्टर से जानें सच

Health Risks of Loud Music: आज की इस स्टोरी में आइए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोरखपुर के कार्डियोलॉजी विभाग में तैनात कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित गुप्ता से जानते हैं कि होली पार्टी के दौरान हार्ट के मरीजों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Mar 01, 2026

Health Risks of Loud Music

Health Risks of Loud Music | image credit chatgpt

Health Risks of Loud Music: होली 2026 के आने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इसलिए होली पार्टी की तैयारियों में लोग जुट गए हैं। होली पार्टी का मतलब है रंग, गुलाल, ढेर सारा टेस्टी खाना, मस्ती और तेज म्यूजिक। आजकल बिना डीजे के होली अधूरी सी लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत तेज आवाज सिर्फ कानों के लिए ही नहीं, दिल के लिए भी खतरनाक हो सकती है? खासकर तब, जब आवाज बहुत ज्यादा तेज हो और आप लंबे समय तक उसके आसपास रहें।
ऐसे में आप होली 2026 पर डीजे सही तरीके से एंजॉय कर पाएं और हेल्थ से जुड़ी परेशानियों से भी बचे रहें, इसके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं? आइए आज की इस स्टोरी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोरखपुर के कार्डियोलॉजी विभाग में तैनात कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित गुप्ता से जानते हैं कि होली पार्टी के दौरान हार्ट के मरीजों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। साथ ही यह भी जानेंगे कि अगर आप हार्ट पेशेंट नहीं हैं, लेकिन आपको हार्ट अटैक से जुड़े लक्षण दिखें, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से।

डीजे की तेज आवाज दिल पर कैसे असर डालती है? (How Loud Noise Affects the Heart)

जब बहुत तेज डीजे बजता है, तो शरीर उसे खतरे की स्थिति की तरह महसूस करता है। इससे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं। नतीजा यह होता है कि धड़कन तेज हो जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति पहले से हार्ट पेशेंट है, हाई बीपी का मरीज है या उसे पहले हार्ट अटैक आ चुका है, तो ऐसी स्थिति उसके लिए यह जोखिम भरी हो सकती है।

अगर पहले से हार्ट की समस्या है तो क्या करें? (What Heart Patients Should Do)

डॉ. रोहित गुप्ता के अनुसार, अगर आपको पहले हार्ट अटैक आ चुका है या दिल से जुड़ी बीमारी है, तो तेज आवाज वाली जगहों से दूर रहें। डीजे के बिल्कुल पास खड़े न हों और कोशिश करें कि भीड़भाड़ से बचें। ज्यादा शोर वाले माहौल में जाने से अटैक आने का खतरा बढ़ सकता है। बेहतर है कि आप शांत माहौल में होली मनाएं।

ये लक्षण दिखें तो तुरंत हो जाएं सतर्क (Even Healthy People Should Be Careful)

ऐसा नहीं है कि डीजे की तेज आवाज से सिर्फ हार्ट पेशेंट को ही खतरा है। अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, फिर भी तेज आवाज के बीच अचानक घबराहट, बेचैनी, सीने में भारीपन, सांस फूलना या दिल की धड़कन असामान्य महसूस हो, तो इसे नजरअंदाज न करें। ये हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं।
ऐसी स्थिति में तुरंत उस जगह से हट जाएं और किसी शांत स्थान पर जाकर बैठें। अगर लक्षण ठीक न हों, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

होली पर रखें इन बातों का ध्यान? (Safety Tips for Holi Celebrations)

होली जरूर मनाएं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए। तेज डीजे के बहुत करीब खड़े न हों। अगर दिल से जुड़ी कोई समस्या है, तो पहले से सावधानी बरतें। शरीर अगर कोई चेतावनी दे रहा है, तो उसे अनदेखा न करें। याद रखें, आपकी थोड़ी सी समझदारी आपको एक बड़ी परेशानी से बचा सकती है।

ये भी पढ़ें

फराह खान के पति शिरीष कुंदर का गजब ट्रांसफॉर्मेशन! इतना वजन घटाया कि फैंस बोले ‘AI या कार्तिक आर्यन?’ जानें वेट लॉस और एंटी-एजिंग सीक्रेट
लाइफस्टाइल
,shirish kunder transformation

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Mar 2026 12:22 pm

Hindi News / Health / क्या होली के डीजे की तेज आवाज बन सकती है हार्ट अटैक की वजह? डॉक्टर से जानें सच

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Child Choking Prevention: छोटे बच्चों को मेवा देना पड़ सकता है भारी! मिनटों में जा सकती हैं जान

Child Choking Prevention
स्वास्थ्य

Black Tomato : काला टमाटर खाइए, हार्ट अटैक से बचिए… आयुर्वेदिक डॉक्टर ने गिनाए कई फायदे

Black Tomato, kala tamatar khane ke fayde, Black Tomato Benefits,
डाइट फिटनेस

Indian Youth Mental Health: 84 देशों में 60वें नंबर पर भारत, क्यों 18-34 साल के युवाओं का मानसिक स्तर गिरकर सिर्फ 33 रह गया?

Indian Youth Mental Health:
स्वास्थ्य

Pompe Disease Symptoms: क्या है पोम्पे डिजीज? 40 हजार लोगों में से सिर्फ एक को होती है ये दुर्लभ बीमारी, नजरअंदाज न करें ये संकेत

Pompe Disease Symptoms
स्वास्थ्य

Period Pain Reason: क्या आपको भी पीरियड्स में होती है उल्टियां और लूज मोशन? नजरअंदाज न करें ये संकेत! दर्द से राहत के 5 तरीके

Period Pain Reason
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.