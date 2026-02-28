28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

स्वास्थ्य

Child Choking Prevention: छोटे बच्चों को मेवा देना पड़ सकता है भारी! मिनटों में जा सकती हैं जान

Child Choking Prevention: छोटे बच्चों को साबुत मेवा खिलाना कितना खतरनाक हो सकता है? चेन्नई में काजू गले में फंसने से बच्ची की मौत के बाद डॉक्टरों ने जारी की चेतावनी। जानिए चोकिंग से बचाव के जरूरी उपाय।

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 28, 2026

Child Choking Prevention

Child Choking Prevention (Photo- gemini ai)

Child Choking Prevention: हाल ही में चेन्नई में एक दर्दनाक घटना ने सभी माता-पिता को झकझोर दिया। गले में काजू फंसने से एक छोटी बच्ची की जान चली गई। यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा हेल्थ अलर्ट है। डॉक्टरों का कहना है कि छोटे बच्चों में खाना गले में फंसना (चोकिंग) एक आम लेकिन बेहद खतरनाक समस्या है, जो कुछ ही मिनटों में जानलेवा बन सकती है।

छोटे बच्चों में चोकिंग का खतरा क्यों ज्यादा होता है?

3-4 साल से छोटे बच्चों का गला और सांस की नली बहुत संकरी होती है। वे खाना ठीक से चबाना भी नहीं जानते और अक्सर जल्दी-जल्दी निगल लेते हैं। अगर कोई सख्त, गोल या छोटा खाद्य पदार्थ सीधे सांस की नली में चला जाए तो ऑक्सीजन का प्रवाह रुक सकता है। ऐसी स्थिति में बच्चा कुछ ही मिनटों में बेहोश हो सकता है।

किन चीजों से ज्यादा खतरा?

डॉक्टर बताते हैं कि छोटे बच्चों को ये चीजें बहुत सावधानी से देनी चाहिए या बिल्कुल नहीं देनी चाहिए:

  • साबुत मेवा (काजू, बादाम, मूंगफली)
  • अंगूर, चेरी जैसी गोल चीजें
  • टॉफी या हार्ड कैंडी
  • छोटे खिलौनों के पार्ट्स
  • पॉपकॉर्न

ये सभी चीजें आसानी से गले में फंस सकती हैं।

चोकिंग होने पर क्या करें?

अगर बच्चा अचानक खांसने लगे, सांस लेने में दिक्कत हो, आवाज न निकले या चेहरा नीला पड़ने लगे तो तुरंत सतर्क हो जाएं।

  • तुरंत मेडिकल हेल्प लें
  • छोटे बच्चों में बैक ब्लो (पीठ थपथपाने) जैसी फर्स्ट एड तकनीक जानना जरूरी है
  • देरी करना खतरनाक हो सकता है
  • बचाव ही सबसे बड़ा उपाय
  • बच्चों को खाना हमेशा बैठाकर खिलाएं
  • छोटे टुकड़ों में काटकर ही खाना दें
  • खाते समय उन्हें दौड़ने या खेलने न दें
  • हमेशा निगरानी रखें

Published on:

28 Feb 2026 05:45 pm

Hindi News / Health / Child Choking Prevention: छोटे बच्चों को मेवा देना पड़ सकता है भारी! मिनटों में जा सकती हैं जान

