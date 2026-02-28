Child Choking Prevention: छोटे बच्चों को मेवा देना पड़ सकता है भारी! मिनटों में जा सकती हैं जान

Child Choking Prevention (Photo- gemini ai)
Child Choking Prevention: हाल ही में चेन्नई में एक दर्दनाक घटना ने सभी माता-पिता को झकझोर दिया। गले में काजू फंसने से एक छोटी बच्ची की जान चली गई। यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा हेल्थ अलर्ट है। डॉक्टरों का कहना है कि छोटे बच्चों में खाना गले में फंसना (चोकिंग) एक आम लेकिन बेहद खतरनाक समस्या है, जो कुछ ही मिनटों में जानलेवा बन सकती है।
3-4 साल से छोटे बच्चों का गला और सांस की नली बहुत संकरी होती है। वे खाना ठीक से चबाना भी नहीं जानते और अक्सर जल्दी-जल्दी निगल लेते हैं। अगर कोई सख्त, गोल या छोटा खाद्य पदार्थ सीधे सांस की नली में चला जाए तो ऑक्सीजन का प्रवाह रुक सकता है। ऐसी स्थिति में बच्चा कुछ ही मिनटों में बेहोश हो सकता है।
डॉक्टर बताते हैं कि छोटे बच्चों को ये चीजें बहुत सावधानी से देनी चाहिए या बिल्कुल नहीं देनी चाहिए:
ये सभी चीजें आसानी से गले में फंस सकती हैं।
अगर बच्चा अचानक खांसने लगे, सांस लेने में दिक्कत हो, आवाज न निकले या चेहरा नीला पड़ने लगे तो तुरंत सतर्क हो जाएं।
