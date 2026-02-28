Child Choking Prevention: छोटे बच्चों को मेवा देना पड़ सकता है भारी! मिनटों में जा सकती हैं जान

Child Choking Prevention: हाल ही में चेन्नई में एक दर्दनाक घटना ने सभी माता-पिता को झकझोर दिया। गले में काजू फंसने से एक छोटी बच्ची की जान चली गई। यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा हेल्थ अलर्ट है। डॉक्टरों का कहना है कि छोटे बच्चों में खाना गले में फंसना (चोकिंग) एक आम लेकिन बेहद खतरनाक समस्या है, जो कुछ ही मिनटों में जानलेवा बन सकती है।