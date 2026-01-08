Cancer Awareness: 2050 तक कैंसर की सुनामी, हर साल आ सकते हैं 3 करोड़ नए मरीज, रिपोर्ट में हुआ डरावना खुलासा

2023 में ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर में सबसे अधिक पाए जाने वाला कैंसर रहा। जबकि ट्रेकिया, ब्रोंकस और फेफड़ों का कैंसर मौतों का सबसे बड़ा कारण बना रहा। 1990 से 2023 के बीच लेबनान में कैंसर की दर और मृत्यु दर में सबसे अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। यूएई में कैंसर केस की दर में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। कजाखस्तान में कैंसर से मृत्यु दर में सबसे बड़ी कमी दर्ज की गई।