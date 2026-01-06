आ गई नई डिवाइस…अब गंभीर रुप लेने से पहले होगी ‘कैंसर’ की पहचान

पिछले पांच वर्षों से राजधानी भोपाल सहित मध्यप्रदेश में सर्वाइकल कैंसर के मरीज बढ़े हैं। वर्ष 2025 में भोपाल में सर्वाइकल कैंसर के नए मामले अनुमानीत 450 और मध्य प्रदेश में पांच हजार से अधिक थे। राष्ट्रीय कैन्सर रजिस्ट्री प्रोग्राम के तहत के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में मध्यप्रदेश में अनुमानित सर्वाइकल कैंसर के नए मामले लगभग 4,378 थे। इसी तरह वर्षों 2020 में 4042, 2021 में 4151 और 2022 में 4264 मामले दर्ज किए गए थे।