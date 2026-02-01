फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ पर विवाद

mp news: फिल्म 'यादव जी की लव स्टोरी' को लेकर चल रहा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में शुक्रवार को अपनी सांस्कृतिक विरासत और अस्मिता को लेकर यादव समाज ने फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। यादव समाज के प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और फिल्म का नाम बदलने की मांग की। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि निर्माता-निर्देशक ने संज्ञान नहीं लिया, तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा।