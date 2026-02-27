Enteromix Cancer Vaccine: मिला कैंसर का पक्का इलाज? रशियन वैज्ञानिकों ने बनाई ऐसी वैक्सीन जो सिखाएगी इम्यून सिस्टम को लड़ना

रिपोर्ट्स के मुताबिक Enteromix अभी शुरुआती क्लिनिकल ट्रायल (Phase I) में है। इस स्टेज में मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि दवा सुरक्षित है या नहीं और शरीर पर इसका क्या असर पड़ता है। इस चरण में यह साबित नहीं किया जाता कि इलाज पूरी तरह काम करता है या बीमारी खत्म कर देता है। इसके लिए आगे Phase II और Phase III जैसे बड़े ट्रायल जरूरी होते हैं, जिनमें ज्यादा मरीज शामिल होते हैं और लंबे समय तक परिणाम देखे जाते हैं।