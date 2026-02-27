Protein Intake Per Day: बढ़ती उम्र में कम नहीं, ज्यादा चाहिए प्रोटीन! जानिए कितनी होनी चाहिए इसकी सही मात्रा

Protein Intake Per Day: भारत के ज्यादातर घरों में उम्र बढ़ने के साथ खाने की आदतें बदल जाती हैं। भारी पराठों की जगह हल्की खिचड़ी, मसालेदार सब्जियों की जगह पतली दाल और कई बार तो सिर्फ चाय-टोस्ट पर ही दिन निकल जाता है। लोगों को लगता है कि उम्र बढ़ने पर शरीर को कम खाने की जरूरत होती है, खासकर प्रोटीन की। लेकिन सच्चाई इसके उलट है, बढ़ती उम्र में शरीर को पहले से ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है।