30-30-30 Rule: क्या वाकई सुबह का यह आधा घंटा आपका वजन घटा सकता है?

यह रूल उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें रूटीन बनाने में दिक्कत होती है या जो सुबह नाश्ता छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल अलग है, जैसे सुबह जल्दी काम पर जाना या शाम को एक्सरसाइज करना ज्यादा आसान है, तो यह जरूरी नहीं कि यही तरीका अपनाएं। असल में वजन घटाने का मकसद सिर्फ दिखना नहीं, बल्कि हेल्दी रहना है। रिसर्च बताती है कि शरीर का सिर्फ 5-10% वजन कम करने से भी ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल बेहतर हो सकते हैं, जैसा कि Translational Behavioral Medicine में प्रकाशित अध्ययन बताता है।