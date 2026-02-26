Pre Heart Attacks Signs : 1 महीना पहले हार्ट अटैक के 3 लक्षण दिखते हैं, गुजरात के डॉक्टर ने कहा- लोग करते हैं इग्नोर

Heart Attacks Warning Signs 1 Month Before : हार्ट अटैक के लक्षण एक महीना या कुछ सप्ताह में ही दिखने लगते हैं। पर, लोग उम्र, गैस, थकान का बहान बनाकर टाल देते हैं। ये बात गुजरात के डॉ. नीरज चावड़ा ने शेयर की है। उनका कहना है कि अगर पहले से कुछ लक्षणों पर ध्यान दिया जाए तो हार्ट अटैक को टाला जा सकता है। 2-6 हफ्ते (1 month before a heart attack here are the warning signs) पहले मिलने वाले ये लक्षण बहुत कॉमन होते हैं जिनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए।