Protein intake for Fat Loss : फिटनेस कोच ने बताए फैट लॉस के लिए 6 प्रोटीन सीक्रेट्स

जय कोहली ने बताया, आपकी नींद का टाइम क्या है? (बेहतर है कि 10–11 बजे तक सो जाएं) अगर आप लंबे समय से एक ही डाइट और वर्कआउट कर रहे हैं, तो बॉडी उसकी आदी हो जाती है। इसी वजह से वजन कम होना रुक सकता है। ऐसे में थोड़े समय के लिए डाइट और वर्कआउट, दोनों में बदलाव करना जरूरी है। ये भी देखें कि आप ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं ले रहे या कोई दवाई तो नहीं चल रही।