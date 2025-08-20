Patrika LogoSwitch to English

Protein intake for Fat Loss : फिटनेस कोच ने बताए फैट लॉस के लिए 6 प्रोटीन सीक्रेट्स

Protein intake for Fat Loss : फिटनेस एंड नुट्रिशन कोच जय कोहली ने वजन कम करने के कुछ आसान तरीके बताए हैं। जानिए खाने का सही समय ,सही डाइट और वर्कआउट का तरीका।

भारत

Manoj Vashisth

Aug 20, 2025

Protein intake for Fat Loss
Protein intake for Fat Loss : फिटनेस कोच ने बताए फैट लॉस के लिए 6 प्रोटीन सीक्रेट्स (फोटो सोर्स : Freepik)

Protein intake for Fat Loss : कभी-कभी सब कुछ सही करने बैलेंस्ड डाइट लेने, नियमित रूप से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने और अच्छी लाइफ स्टाइल अपनाने के बावजूद, वजन कम नहीं होता। ऐसा लग सकता है कि सब रुक-सा गया है और हिम्मत टूट रही है, लेकिन वजन घटाने की कोशिश में ऐसा होना बिल्कुल आम बात है।

इस पर बात करते हुए फिटनेस एंड न्यूट्रिशन कोच जय कोहली ने कहा, हर कोई आपको हमेशा वजन कम करने के लिए प्रोटीन बढ़ाने की सलाह देता है लेकिन वे आपको यह नहीं बताते। आप जिम जा सकते हैं, ज्यादा अंडे, प्रोटीन बार, शेक खा सकते हैं और फिर भी आपको कोई फर्क़ नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सिर्फ ज्यादा प्रोटीन खाना कोई जादुई दवा नहीं है।

फिटनेस कोच जय कोहली ने वजन घटाने के कुछ तरीके बताए हैं जिन्हें अपनाकर आप अपना वजन तेजी से कम कर सकते हैं

1. मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता:

    सिर्फ ज्यादा प्रोटीन लेने की बात नहीं है। अगर आप प्रोसेस्ड चीजों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं तो हो सकता है कि आप उन पोषक तत्वों से वंचित रह रहे हों जो साबुत खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं, जैसे अच्छी ऊर्जा और भूख कम करने में मदद मिलती है।

    2. संतुलित पोषण जरूरी है

      अगर आपको पर्याप्त फाइबर, हेल्दी फैट्स और अच्छे कार्ब्स नहीं मिल रहे तो सिर्फ प्रोटीन खाने से पेट भरा हुआ महसूस नहीं होगा। भूख को कंट्रोल करने और वर्कआउट के लिए एनर्जी पाने के लिए ये बैलेंस बहुत जरूरी है।

      3. समय मायने रखता है:

        पूरे दिन प्रोटीन का सेवन समान रूप से करने से आपकी मांसपेशियों को मरम्मत और विकास के लिए पर्याप्त प्रोटीन मिलता है। सिर्फ एक बड़ा शेक काफी नहीं है।

        टाइमिंग्स बहुत मायने रखती हैं – आप किस समय खाना खा रहे हैं। (नाश्ता 8–9 बजे, लंच 12–2 बजे और डिनर 7–8 बजे तक)

        4. संतुलित खाना आपके लिए फायदेमंद होता है।

          अगर आप कुल कैलोरी और अन्य मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का सेवन नियंत्रित नहीं करते हैं, तो सिर्फ प्रोटीन बढ़ाने से आपकी मनचाही चर्बी कम नहीं होगी।

          5. हर खाने में कोशिश करें कि आपको करीब 30-40 ग्राम प्रोटीन मिले

            पूरे दिन प्रोटीन का सेवन समान रूप से करें। यह नियमित आपूर्ति आपकी मांसपेशियों को ठीक होने में मदद करती है और आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराती है।

            6. लीन प्रोटीन को प्राथमिकता दें:

              ऐसी चीजें चुनें जिनमें पोषण अच्छा हो और फैट कम हो जैसे चिकन, मछली, अंडे का सफेद हिस्सा और लो-फैट डेयरी। ये न सिर्फ आपको अच्छा प्रोटीन देते हैं, बल्कि आसानी से हजम भी हो जाते हैं और आपके पूरे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहते हैं।

              जय कोहली ने बताया, आपकी नींद का टाइम क्या है? (बेहतर है कि 10–11 बजे तक सो जाएं) अगर आप लंबे समय से एक ही डाइट और वर्कआउट कर रहे हैं, तो बॉडी उसकी आदी हो जाती है। इसी वजह से वजन कम होना रुक सकता है। ऐसे में थोड़े समय के लिए डाइट और वर्कआउट, दोनों में बदलाव करना जरूरी है। ये भी देखें कि आप ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं ले रहे या कोई दवाई तो नहीं चल रही।

              डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।

