Weight Gain Control: फैट बनने से पहले ही रोक देगा यह एंजाइम! वैज्ञानिकों ने खोज लिया मोटापा कंट्रोल करने वाला सीक्रेट स्विच

इस स्टडी के मुताबिक, SCoR2 एक तरह से “मॉलिक्यूलर स्विच” की तरह काम करता है। यह फैट और कोलेस्ट्रॉल बनाने से जुड़े कुछ प्रोटीन से नाइट्रिक ऑक्साइड हटाता है। जब SCoR2 एक्टिव होता है, तो शरीर की फैट बनाने वाली मशीनरी चालू हो जाती है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस एंजाइम को ब्लॉक किया, तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। हाई-फैट डाइट लेने के बावजूद जानवरों का वजन कम बढ़ा, उनका खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) भी घटा और लिवर को नुकसान से बचाव हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि मोटापा सिर्फ “ज्यादा खाना और कम चलना” नहीं है। इसके पीछे शरीर के अंदर चल रही जटिल जैविक प्रक्रियाएं भी बड़ी भूमिका निभाती हैं।