सावधान! 229 गंभीर बीमारियों का कारण है मोटापा, ‘ये वैश्विक महामारी बन चुका है’

Health Alert : देश में 354 मिलियन लोग 'पेट ओबेसिटी' यानी तोंद और कमर का घेरा बढ़ने से परेशान हैं। जबकि, 251 मिलियन सामान्य ओबेसिटी से ग्रस्त हैं। बावजूद इसके शिक्षित वर्ग भी मोटापा को गंभीर बीमारी के बजाय केवल कॉस्मेटिक समस्या मानता है। यही वजह है कि, हार्ट अटैक, डायबिटीज और हाइपर टेंशन जैसे मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस समस्या पर कार्डियोलॉजी विशेषज्ञ डॉ. पीसी मनोरिया ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में आयोजित 'सीडीईई एंड सीसी सीओएन' कार्यक्रम में चिंता व्यक्त की। कार्यक्रम में दूसरे दिन देश के शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञों ने मोटापा को एक 'वैश्विक महामारी' बताया।