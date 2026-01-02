इंदौर केस में सबसे बड़ी कार्रवाई, नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव को हटाया

Indore- इंदौर के भागीरथपुरा में गंदा पानी पीने से अब तक 15 लोग दम तोड़ चुके हैं। करीब 200 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। मामले में प्रदेश सरकार की खासी किरकिरी हो रही है। ऐसे में सीएम मोहन यादव सख्त एक्शन ले रहे हैं। शुक्रवार सुबह उन्होंने अहम बैठक बुलाई और खराब पानी की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार नगर निगम के बड़े अफसरों पर कार्रवाई की। सीएम मोहन यादव ने इंदौर नगर निगम के अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया को तत्काल प्रभाव से हटाने को कहा। सीएम ने इंदौर कमिश्नर दिलीप यादव को कारण बताओ नोटिस देकर जवाब मांगा। इतना ही नहीं, रात होते होते उन्हें हटा ही दिया। नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव को हटाने की जानकारी सीएम मोहन यादव ने खुद दी। उन्होंने दोहराया कि सरकार दोषियों को बख्शेगी नहीं।