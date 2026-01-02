2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

इंदौर केस में सबसे बड़ी कार्रवाई, नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव को हटाया

IAS Dilip Yadav- सुबह अपर आयुक्त को हटाया, रात को इंदौर नगर निगम आयुक्त दिलीप यादव को भी हटाने के निर्देश

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 02, 2026

Indore case: Municipal Corporation Commissioner Dilip Yadav removed

Indore case: Municipal Corporation Commissioner Dilip Yadav removed

Indore- इंदौर के भागीरथपुरा में गंदा पानी पीने से अब तक 15 लोग दम तोड़ चुके हैं। करीब 200 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। मामले में प्रदेश सरकार की खासी किरकिरी हो रही है। ऐसे में सीएम मोहन यादव सख्त एक्शन ले रहे हैं। शुक्रवार सुबह उन्होंने अहम बैठक बुलाई और खराब पानी की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार नगर निगम के बड़े अफसरों पर कार्रवाई की। सीएम मोहन यादव ने इंदौर नगर निगम के अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया को तत्काल प्रभाव से हटाने को कहा। सीएम ने इंदौर कमिश्नर दिलीप यादव को कारण बताओ नोटिस देकर जवाब मांगा। इतना ही नहीं, रात होते होते उन्हें हटा ही दिया। नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव को हटाने की जानकारी सीएम मोहन यादव ने खुद दी। उन्होंने दोहराया कि सरकार दोषियों को बख्शेगी नहीं।

सीएम मोहन यादव ने मुख्य सचिव अनुराग जैन और अन्य अधिकारियों के साथ इंदौर के दूषित पेयजल प्रकरण में राज्य शासन द्वारा की जा रही कार्रवाई की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे। बैठक में प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भी चर्चा की।

अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया को इंदौर से हटाकर भोपाल भेज दिया

डॉ. मोहन यादव ने इंदौर नगर निगम आयुक्त और अपर आयुक्त को मामले में कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अपर आयुक्त को तत्काल इंदौर से हटाने को कहा और प्रभारी अधीक्षण यंत्री से जल वितरण कार्य विभाग का प्रभार वापस लेने के लिए भी निर्देशित किया। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश के परिपालन में अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया को इंदौर से हटाकर भोपाल भेज दिया। जल वितरण कार्य विभाग के इंचार्ज सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव से भी प्रभार वापस ले लिया।

रात को डॉ. मोहन यादव ने एक बार फिर एक्शन लिया

रात को डॉ. मोहन यादव ने एक बार फिर एक्शन लिया। उन्होंने इंदौर नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव को भी हटाने के निर्देश ​दे दिए। सीएम मोहन यादव ने अपने एक्स हेंडल पर इसकी जानकारी दी।

ये भी पढ़ें

एमपी में बना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे लोकार्पण
भोपाल
CM Mohan Yadav will inaugurate Dhawari Cricket Stadium in Satna

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 10:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / इंदौर केस में सबसे बड़ी कार्रवाई, नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव को हटाया

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दुनिया सत्य नहीं, शक्ति की सुनती है- आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान

RSS chief Mohan Bhagwat
भोपाल

कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर: मकर संक्रांति पर मिल सकती है छुट्टी; कलेक्टर ने भेजा प्रस्ताव

भोपाल

एमपी में फिर हुआ प्रशासनिक फेरबदल, आइएएस अफसरों को दिया बड़ा दायित्व

MP IAS Officers
भोपाल

जिंदगी की कीमत दो लाख रुपए नहीं होती, पाप का प्रायश्चित करना होगा… पूर्व सीएम ने किया ट्वीट

uma bharti
भोपाल

भीमबैटका में बनेगा देश का पहला रॉक आर्ट ईको पार्क म्युजियम, 19 करोड़ से होगा तैयार

MP Tourism
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.