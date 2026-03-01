MP News- कर्ज पर बड़ा अपडेट, विधायक ने कहा- किसानों के पास पैसा ही नहीं, कैसे ​चुकाएं बैंक का ऋण

Sardarpur MLA Pratap Grewal- मध्यप्रदेश में जहां सरकार किसानों के लिए नित नई कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों की घोषणा कर रही है वहीं कांग्रेस भी उनके मुद्दों पर मुखर है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने और किसानों की कर्जमाफी जैसी मांग लगातार की जा रही है। कांग्रेस राज्य सरकार से गेहूं की खरीदी 2700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में करने के लिए जबर्दस्त दबाव बना रही है। इसी क्रम में पार्टी के एक विधायक ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने अन्य मामलों के साथ सहकारी बैंक द्वारा कर्ज वसूली का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने किसानों की माली हालत खराब बताते हुए सोसायटियों के ऋण जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है।