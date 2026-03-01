पूरी तरह दृष्टिबाधित पर देखे ऊंचे सपने, पहले ही प्रयास में 173वीं रैंक के साथ अक्षत बलद्वा ने क्रैक की यूपीएससी

Akshat - वे पूरी तरह दृष्टिबाधित हैं। प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल में हिंदी मीडियम से की। कॉलेज के शुरुआती सालों में उन्हें संघर्ष करना पड़ा और अंक भी उम्मीद के मुताबिक नहीं आए पर हार नहीं मानी। आखिरकार सपने पूरे भी हुए। इंदौर के अक्षत बलद्वा akshat ने यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 173 हासिल की है। उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में यह उपलब्धि पाई। हालांकि सफलता की राह में उदासी के भी कई पल आए। अक्षत खुद को बेहद थका हुआ और निराश महसूस करने लगे थे। लेकिन उनकी मेहनत और लगन रंग लाई।