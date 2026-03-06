6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

1 ही डिग्री के लिए 2 नियम ! बीटेक के बाद सीधे कर सकेंगे Ph.D

MP News: विवि प्रशासन के अनुसार, इससे प्रतिभाशाली छात्रों को शोध के क्षेत्र में जल्दी अवसर मिलेगा और तकनीकी शिक्षा को नई दिशा मिलेगी।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Mar 06, 2026

Ph.D in RGPV

Ph.D in RGPV (Photo Source - Patrika)

MP News: मध्यप्रदेश में एक ही डिग्री के लिए अलग-अलग नियम लागू होने से छात्रों के बीच असमंजस की स्थिति है। आरजीपीवी ने पीएचडी ऑर्डिनेंस में बड़ा बदलाव करते हुए बीटेक के बाद सीधे पीएचडी में प्रवेश का रास्ता खोल दिया है। यानी एमटेक डिग्री अनिवार्य नहीं होगी। 75 प्रतिशत अंक लाने वाले छात्र नए सत्र 2026- 27 से सीधे पीएचडी में प्रवेश ले सकेंगे। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के प्रावधानों के तहत किया गया है।

विवि प्रशासन के अनुसार, इससे प्रतिभाशाली छात्रों को शोध के क्षेत्र में जल्दी अवसर मिलेगा और तकनीकी शिक्षा को नई दिशा मिलेगी। वहीं दूसरी ओर (बीयू) के यूआइटी विभाग में अब भी पुरानी व्यवस्था लागू है। यहां बीई या बीटेक के बाद पीएचडी के लिए एमटेक डिग्री जरूरी है। ऑर्डिनेंस में बदलाव न होने के कारण छात्रों यह लाभ नहीं मिल पा रहा है।

आरजीपीवी में क्या बदला

आरजीपीवी ने पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में भी संशोधन किया है। अब लिखित परीक्षा को 70 प्रतिशत और साक्षात्कार को 30 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा। पहले लिखित परीक्षा का वेटेज 75 प्रतिशत और साक्षात्कार का 15 प्रतिशत था। जेआरएफ धारकों को लिखित परीक्षा से छूट दी गई है। उनके जेआरएफ स्कोर को ही 70 प्रतिशत वेटेज मिलेगा। इससे राष्ट्रीय स्तर पर चयनित अभ्यर्थियों को सीधा लाभ मिलेगा।

वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए राहत

आरजीपीवी ने इस सत्र से पार्ट-टाइम पीएचडी की सुविधा भी शुरू कर दी है। यह व्यवस्था विशेष रूप से नौकरी कर रहे पेशेवरों के लिए है, ताकि वे अपनी सेवाओं के साथ शोध कार्य जारी रख सकें।

विश्वविद्यालय के एआइसीटीई कोर्स में अभी यह व्यवस्था लागू नहीं हुई है। यूजीसी के कोर्स में बदलाव किया जा चुका है। एनईपी के तहत आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है और जल्द ही यहां भी नई व्यवस्था लागू करने पर काम किया जा रहा है।- डॉ. नीरज गौर, डायरेक्टर, यूआइटी

ये भी पढ़ें

एमपी के इस जिले में ‘1586 कॉलोनियों’ में हुए अवैध निर्माण, होगी बड़ी कार्रवाई
भोपाल
construction is illegal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

06 Mar 2026 01:15 pm

Published on:

06 Mar 2026 11:50 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 1 ही डिग्री के लिए 2 नियम ! बीटेक के बाद सीधे कर सकेंगे Ph.D

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के इस जिले में ‘1586 कॉलोनियों’ में हुए अवैध निर्माण, होगी बड़ी कार्रवाई

construction is illegal
भोपाल

सीएम का स्पष्ट निर्देश…जो कलेक्टर करेंगे बेहतर काम, उन्हें फील्ड पर रखेंगे

cm dr mohan yadav
भोपाल

MP के पूर्व मुख्यमंत्री लेने वाले है रिटायरमेंट! सोशल मीडिया पर शेयर किया प्लान…

Former CM Digvijay Singh shares cryptic post on his retirement plan mp news
भोपाल

270 करोड़ से बनेगा नर्मदा पर देश का सबसे चौड़ा सिंगल पाइलॉन ब्रिज, भेड़ाघाट में पर्यटन को मिलेगा नया आकर्षण

armada River
भोपाल

भोपाल में होली के रंगों के बीच चार जगहों पर चाकूबाजी

bhopal
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.