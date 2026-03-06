1 ही डिग्री के लिए 2 नियम ! बीटेक के बाद सीधे कर सकेंगे Ph.D

MP News: मध्यप्रदेश में एक ही डिग्री के लिए अलग-अलग नियम लागू होने से छात्रों के बीच असमंजस की स्थिति है। आरजीपीवी ने पीएचडी ऑर्डिनेंस में बड़ा बदलाव करते हुए बीटेक के बाद सीधे पीएचडी में प्रवेश का रास्ता खोल दिया है। यानी एमटेक डिग्री अनिवार्य नहीं होगी। 75 प्रतिशत अंक लाने वाले छात्र नए सत्र 2026- 27 से सीधे पीएचडी में प्रवेश ले सकेंगे। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के प्रावधानों के तहत किया गया है।