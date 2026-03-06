6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

सीएम का स्पष्ट निर्देश…जो कलेक्टर करेंगे बेहतर काम, उन्हें फील्ड पर रखेंगे

MP News: मध्य प्रदेश में जल्द बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हो सकती है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Mar 06, 2026

cm dr mohan yadav

MP News: मध्य प्रदेश की संभावित बड़ी प्रशासनिक सर्जरी नजदीक है, उसके पहले सीएम डॉ. मोहन यादव ने कलेक्टरों को दो टूक संदेश देते हुए कहा कि जो परफार्मेस और परिणाम देंगे, उन्हें ही मैदान में रखेंगे। सीएम ने गुरुवार को मंत्रालय में एसीएस व पीएस के साथ विभागों की समीक्षा की। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कलेक्टरों से संवाद किया।

सीएम डॉ. यादव ने यह भी कहा कि बीते दिनों जैसे मंत्रालय में दफ्तरों का औचक निरीक्षण कराया, ठीक इसी तरह जिलों में भी किया जाए। यदि समय का पालन न हो रहा हो और काम में कोताही मिले तो 5 की जगह 6 दिवसीय कार्य व्यवस्था लागू करेंगे।

पत्रिका ने पहले बताया, परफार्मेस ठीक नहीं

पत्रिका ने हाल के दिनों में दो अलग-अलग समाचार प्रकाशित किए थे, जिसमें बताया था कि केंद्र व राज्य की महत्वपूर्ण योजनाओं व कार्यक्रमों में कई जिलों का परफार्मेंस ठीक नहीं है। ऐसे कुछ जिलों के कलेक्टरों के कार्यों की समीक्षा भी की। ऐसे जिलों के कलेक्टरों की परफार्मेंस को लेकर सरकार भी चिंतित है

इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा

  • खाड़ी देशों में फंसे लोगः जिलों से जो भी नागरिक खाड़ी देशों में फंसे हो, उनकी मदद के लिए हर स्तर पर प्रयास करें।
  • वीसी सेटअप पूरा करें: पांढुर्णा, आलीराजपुर, छिंदवाड़ा, भोपाल व बालाघाट में वीसी सेटअप के काम तत्काल पूरा कराएं।
  • विजन डॉक्यूमेंटः जिन जिलों के विजन डॉक्यूमेंट अधूरे हैं उन्हें समय से पूरा करें।
  • कृषक कल्याण वर्षः जिलों में होने वाले परम्परागत मेलों में कृषि-पशुपालन में नवाचार करने वालों की प्रदर्शनी लगाएं। जिला स्तर पर होम स्टे को प्रोत्साहित करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Mar 2026 07:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सीएम का स्पष्ट निर्देश…जो कलेक्टर करेंगे बेहतर काम, उन्हें फील्ड पर रखेंगे

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP के पूर्व मुख्यमंत्री लेने वाले है रिटायरमेंट! सोशल मीडिया पर शेयर किया प्लान…

Former CM Digvijay Singh shares cryptic post on his retirement plan mp news
भोपाल

270 करोड़ से बनेगा नर्मदा पर देश का सबसे चौड़ा सिंगल पाइलॉन ब्रिज, भेड़ाघाट में पर्यटन को मिलेगा नया आकर्षण

armada River
भोपाल

भोपाल में होली के रंगों के बीच चार जगहों पर चाकूबाजी

bhopal
भोपाल

पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा का 100 करोड़ कैश-सोना होगा जब्त, आयकर विभाग ने बताया बेनामी

saurabh sharma case
भोपाल

MP में खुलेंगे 8 नए मेडिकल कॉलेज, स्वीकृत हुई राशि; जल्द कैबिनेट में लगेगी मुहर

mp news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.