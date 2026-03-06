सीएम का स्पष्ट निर्देश…जो कलेक्टर करेंगे बेहतर काम, उन्हें फील्ड पर रखेंगे

MP News: मध्य प्रदेश की संभावित बड़ी प्रशासनिक सर्जरी नजदीक है, उसके पहले सीएम डॉ. मोहन यादव ने कलेक्टरों को दो टूक संदेश देते हुए कहा कि जो परफार्मेस और परिणाम देंगे, उन्हें ही मैदान में रखेंगे। सीएम ने गुरुवार को मंत्रालय में एसीएस व पीएस के साथ विभागों की समीक्षा की। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कलेक्टरों से संवाद किया।
सीएम डॉ. यादव ने यह भी कहा कि बीते दिनों जैसे मंत्रालय में दफ्तरों का औचक निरीक्षण कराया, ठीक इसी तरह जिलों में भी किया जाए। यदि समय का पालन न हो रहा हो और काम में कोताही मिले तो 5 की जगह 6 दिवसीय कार्य व्यवस्था लागू करेंगे।
पत्रिका ने हाल के दिनों में दो अलग-अलग समाचार प्रकाशित किए थे, जिसमें बताया था कि केंद्र व राज्य की महत्वपूर्ण योजनाओं व कार्यक्रमों में कई जिलों का परफार्मेंस ठीक नहीं है। ऐसे कुछ जिलों के कलेक्टरों के कार्यों की समीक्षा भी की। ऐसे जिलों के कलेक्टरों की परफार्मेंस को लेकर सरकार भी चिंतित है
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग