भोपाल

MP में खुलेंगे 8 नए मेडिकल कॉलेज, स्वीकृत हुई राशि; जल्द कैबिनेट में लगेगी मुहर

MP News: मध्य प्रदेश को जल्द ही 8 नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिल सकती है।

भोपाल

image

Himanshu Singh

Mar 05, 2026

mp news

MP News: मध्य प्रदेश के लोगों को सरकार जल्द बड़ी सौगात देने जा रही है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को मजबूती देने के लिए सरकार आठ नए आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए बजट की स्वीकृति मिल गई है। भारत सरकार ने नेशनल आयुष मिशन के तहत 490 करोड़ रूपये मंजूर किए हैं।

8 जिलों में खोले जाएंगे आयुर्वेद कॉलेज

आयुष विभाग की मानें तो इन कॉलेजों के दो चरणों में राशि की स्वीकृति मिल चुकी है। साल 2024-25 के बजट अनुसार, नर्मदापुरम, सागर, बालाघाट, शहडोल और मुरैना में मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई थी। 2025-26 के लिए झाबुआ और शाजापुर के कॉलेजों को हरी झंडी मिल चुकी है।

विकास निगम के द्वारा निर्माण किया जाएगा

इन सभी आयुर्वेद संस्थानों का निर्माण मध्य प्रदेश भवन विकास निगम के द्वारा किया जाएगा। जिसमें सरकार हर मेडिकल कॉलेज के लिए 70 करोड़ रूपये की सहायता प्रदान करेगी। हाल ही में 5 कॉलेजों के लिए पदों की स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं, तीन मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा।

आयुष मिशन के अधिकारियों के मुताबिक, इन कालेजों में साल 2028 तक शिक्षण कार्य शुरु हो जाएं, ऐसी व्यवस्था हम बनाने की कोशिश करेंगे। राज्य की आयुष चिकित्सा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।

