MP में खुलेंगे 8 नए मेडिकल कॉलेज, स्वीकृत हुई राशि; जल्द कैबिनेट में लगेगी मुहर

इन सभी आयुर्वेद संस्थानों का निर्माण मध्य प्रदेश भवन विकास निगम के द्वारा किया जाएगा। जिसमें सरकार हर मेडिकल कॉलेज के लिए 70 करोड़ रूपये की सहायता प्रदान करेगी। हाल ही में 5 कॉलेजों के लिए पदों की स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं, तीन मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा।