ईरान-इजराइल वॉर के बीच एमपी सरकार की पहल, जंग में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

Iran-Israel War : इस समय ईरान इजराइल के बीच जंग के हालात हैं। युद्ध के चलते खाड़ी देशों में रह रहे भरतीय नागरिक भी खासा असमंजस में हैं। युद्ध के लगातार बिगड़ते हालातों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने खाड़ी देश में रह रहे अपने नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। प्रदेश सरकार ने नई दिल्ली में कंट्रोल रूम भी बनाया है। जहां हर संभव मदद मिलेगी। इसी के साथ प्रदेशवासियों से जरूरत के समय तुरत ही संपर्क करने की अपील की गई है।