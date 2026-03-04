एमपी में भीषण गर्मी, दो दर्जन से ज्यादा जिलों में 30 डिग्री के पार हुआ पारा

MP Temperature- मध्यप्रदेश में मौसम तेजी से बदला है। मार्च के शुरुआती दिनों में तेज गर्मी का अहसास होने लगा है, धूप चुभने लगी है। प्रदेश के पश्चिम और पूर्वी हिस्से विशेष रूप से तप रहे हैं। गर्मी का सबसे ज्यादा असर मालवा निमाड़ इलाकों में दिखाई दे रहा है। इंदौर और उज्जैन संभाग तप रहे हैं। हाल ये है कि प्रदेश के कई जिलों में दिन का अधिकतम तपमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा चुका है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले कुछ ही दिनों में तापमान में खासी वृद्धि होने का अनुमान है। 6 मार्च को नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की भी संभावना जताई गई है जिसका मौसम पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।