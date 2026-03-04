इन 2 चीजों को मिलाकर लगा लें, छूट जाएगा होली का रंग, एक्सपर्ट ने दी सलाह

Holi festival: होली खुशियों, उमंग और रंगों का त्योहार है। इस रंगों भरे उत्सव के बीच त्वचा और बालों की देखभाल अक्सर पीछे छूट जाती है। केमिकल युक्त रंग, तेज धूप, लंबे समय तक पानी में भीगना और बारबार साबुन का उपयोग, ये सब हमारी स्किन और हेयर के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि होली खेलने से पहले तैयारी और बाद में सही केयर पर ध्यान दिया जाए। एक्सपर्ट्स के अनुसार, स्किन के साथ ही बालों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। रंग सबसे ज्यादा बालों और स्कैल्प को नुकसान पहुंचाते हैं। होली खेलने से पहले बालों में अच्छी तरह तेल लगाना चाहिए। इससे बालों पर एक परत बन जाती है और रंग अंदर तक नहीं पहुंच पाते।