6 मार्च 2026

शुक्रवार

भोपाल

MP के पूर्व मुख्यमंत्री लेने वाले है रिटायरमेंट! सोशल मीडिया पर शेयर किया प्लान…

MP News: एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बैंक अफसर का वीडियो साझा किया दिग्विजय ने सोशल मीडिया पर शेयर किया रिटायरमेंट प्लान।

भोपाल

image

Akash Dewani

Mar 06, 2026

Former CM Digvijay Singh shares cryptic post on his retirement plan mp news

Digvijay Singh shares retirement plan! (फोटो- Patrika.com)

MP News: मध्य प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय जल्द समाप्त होने जा रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) का राज्यसभा कार्यकाल अप्रैल में पूरा होने वाला है। वर्तमान कार्यकाल 10 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद उनके भविष्य को लेकर सियासी गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं।

एक्स पर किया वीडियो पोस्ट

पूर्व सीएम और सांसद दिग्विजय सिंह ने एक्स पर एक वीडियो साझा कर अपना रिटायरमेंट प्लान बताया है। दिग्विजय ने एक्स पर रिटायर्ड बैंक अधिकारी शिवानंद भंजा का एक वीडियो शेयर कर अंग्रेजी में लिखा है माय रिटायरमेंट प्लान? मे बी. व्हाई नॉट? इसमें भंजा सेवानिवृत्ति के बाद एक गाड़ी खरीदकर भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े हैं।

राज्यसभा का खत्म हो रहा कार्यकाल

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार दिग्विजय सिंह पहले ही यह संकेत दे चुके हैं कि वे तीसरी बार राज्यसभा जाने के इच्छुक नहीं हैं। उनके इस बयान के बाद से कांग्रेस संगठन और समर्थकों के बीच यह सवाल उठने लगा है कि आगे उनकी राजनीतिक भूमिका क्या होगी। लंबे समय से सक्रिय राजनीति में रहने वाले दिग्विजय सिंह का यह निर्णय पार्टी की रणनीति और मध्य प्रदेश की राजनीति दोनों के लिए अहम माना जा रहा है।

विश्लेषकों का मानना है कि यदि वे राज्यसभा की दौड़ से खुद को अलग रखते हैं तो यह उनके सार्वजनिक जीवन के नए चरण की शुरुआत हो सकती है। कुछ राजनीतिक जानकार इसे सक्रिय राजनीति से संभावित संन्यास के संकेत के रूप में भी देख रहे हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह ने औपचारिक रूप से राजनीति छोड़ने की घोषणा नहीं की है, लेकिन उनके बयान ने इस संभावना को जरूर जन्म दे दिया है।

रणनीति के तहत किया पोस्ट?

दूसरी ओर, कुछ विशेषज्ञों की राय अलग है। उनका मानना है कि दिग्विजय सिंह का यह बयान रणनीतिक भी हो सकता है। कई बार वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से पीछे हटने का संकेत देकर पार्टी नेतृत्व को नए दायित्व देने या संगठन में बड़ी भूमिका तय करने के लिए भी दबाव बनाते हैं। इसलिए यह भी संभव है कि राज्यसभा के बाद उन्हें कांग्रेस में कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जाए। कुल मिलाकर, 10 अप्रैल के बाद दिग्विजय सिंह की अगली राजनीतिक दिशा क्या होगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आने वाले समय में यह साफ हो जाएगा कि वे वास्तव में सक्रिय राजनीति से दूरी बनाते हैं या फिर किसी नई भूमिका में दिखाई देते हैं। (MP News)

06 Mar 2026 07:31 am

