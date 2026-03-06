MP के पूर्व मुख्यमंत्री लेने वाले है रिटायरमेंट! सोशल मीडिया पर शेयर किया प्लान…

दूसरी ओर, कुछ विशेषज्ञों की राय अलग है। उनका मानना है कि दिग्विजय सिंह का यह बयान रणनीतिक भी हो सकता है। कई बार वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से पीछे हटने का संकेत देकर पार्टी नेतृत्व को नए दायित्व देने या संगठन में बड़ी भूमिका तय करने के लिए भी दबाव बनाते हैं। इसलिए यह भी संभव है कि राज्यसभा के बाद उन्हें कांग्रेस में कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जाए। कुल मिलाकर, 10 अप्रैल के बाद दिग्विजय सिंह की अगली राजनीतिक दिशा क्या होगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आने वाले समय में यह साफ हो जाएगा कि वे वास्तव में सक्रिय राजनीति से दूरी बनाते हैं या फिर किसी नई भूमिका में दिखाई देते हैं। (MP News)