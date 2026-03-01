5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल में होली के रंगों के बीच चार जगहों पर चाकूबाजी

MP News: होली के त्योहार के दौरान भारी पुलिस तैनाती और गश्त के बावजूद अलग-अलग क्षेत्रों में चाकूबाजी की चार घटनाएं सामने आई हैं।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Mar 05, 2026

bhopal

holi violence four knife attack incidents reported across city (demo pic)

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में होली के त्योहार के दौरान भारी पुलिस तैनाती और गश्त के बावजूद अलग-अलग क्षेत्रों में चाकूबाजी की चार घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रंग डालने और होली खेलने को लेकर मारपीट की दो अन्य घटनाएं भी हुईं। सभी मामलों में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं हमलावरों की तलाश में टीमें लगा दी गईं हैं।

अरेरा कॉलोनी में युवक पर हमला

पहली घटना अरेरा कॉलोनी इलाके में हुई, जहां कुछ अज्ञात बदमाशों ने होली खेल रहे 23 वर्षीय रोहित चौहान पर चाकू से हमला कर दिया। रोहित अपने दोस्तों के साथ होली मना रहा था। हमले के बाद उसके दोस्त सूरज ने उसे अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी। सूरज की शिकायत पर हबीबगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

गौतम नगर में नशे में विवाद के बाद चाकूबाजी

दूसरी घटना गौतम नगर इलाके में हुई, जहां 23 वर्षीय प्रमोद पंथी को हर्ष मांझी ने चाकू मारकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच नशे की हालत में कहासुनी हुई थी, जिसके बाद यह घटना हुई।
करोंद चौराहे पर विवाद में हमला

निशातपुरा में मामूली विवाद में चाकूबाजी

तीसरी घटना निशातपुरा थाना क्षेत्र के करोंद चौराहे पर बबलू गौर पर दुर्जन बंसकार, राजा और उनके साथियों ने होली के दौरान मामूली विवाद को लेकर हमला कर दिया और चाकू मारकर घायल कर दिया।

रतन कॉलोनी में भी चाकूबाजी

चौथी घटना इसी थाना क्षेत्र के रतन कॉलोनी में 26 वर्षीय पीयूष ठाकुर को अजय अहिरवार, समीर और अन्य लोगों ने नशे में हुए विवाद के बाद चाकू मारकर घायल कर दिया।

रंग डालने और होली खेलने को लेकर मारपीट

वहीं ईंटखेड़ी क्षेत्र में रवि राजपूत के साथ सुनील तमोली और उसके साथियों ने मारपीट की। बताया गया कि रवि ने उस पर रंग डालने का विरोध किया था। वहीं सुखी सेवनिया में गोलू लोधी के साथ भानु बैरागी, विष्णु और अन्य लोगों ने मारपीट की। गोलू ने अपने घर के पास होली खेलते समय हंगामा करने का विरोध किया था।

ये भी पढ़ें

नरभक्षी ने नाबालिग की हत्या कर मांस खाया, खून पीया
दमोह
damoh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 10:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में होली के रंगों के बीच चार जगहों पर चाकूबाजी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा का 100 करोड़ कैश-सोना होगा जब्त, आयकर विभाग ने बताया बेनामी

saurabh sharma case
भोपाल

MP में खुलेंगे 8 नए मेडिकल कॉलेज, स्वीकृत हुई राशि; जल्द कैबिनेट में लगेगी मुहर

mp news
भोपाल

एमपी के मुख्य सचिव अनुराग जैन छुट्टी पर, राजेश राजौरा को मिला प्रभार

MP Chief Secretary Anurag Jain
भोपाल

होली पर भांग पीकर डांस करते-करते प्रोफेसर की मौत, शुरूआती जांच में हार्ट अटैक की आशंका

bhopal news
भोपाल

‘मामा’ से केंद्रीय मंत्री तक… 67 साल के हुए शिव’राज’ के वो 5 फैसले जिन्होंने बदल दी एमपी की सियासत

Shivrai Singh Chouhan Birthday
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.