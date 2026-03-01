भोपाल में होली के रंगों के बीच चार जगहों पर चाकूबाजी

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में होली के त्योहार के दौरान भारी पुलिस तैनाती और गश्त के बावजूद अलग-अलग क्षेत्रों में चाकूबाजी की चार घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रंग डालने और होली खेलने को लेकर मारपीट की दो अन्य घटनाएं भी हुईं। सभी मामलों में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं हमलावरों की तलाश में टीमें लगा दी गईं हैं।