‘मामा’ से केंद्रीय मंत्री तक… 67 साल के हुए शिव’राज’ के वो 5 फैसले जिन्होंने बदल दी एमपी की सियासत

शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Sigh Chouhan) का जन्म सीहोर जिले के जैत गांव में हुआ। साधारण किसान परिवार में पले-बढ़े शिवराज ने छात्र जीवन से ही सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। कॉलेज के समय से ही वे छात्र राजनीति में सक्रिय रहे और बाद में भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर अपना राजनीतिक करियर आगे बढ़ाया। 1991 में वे पहली बार सांसद बने और उसके बाद कई बार लोकसभा में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन उनकी असली पहचान तब बनी जब 2005 में उन्हें मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया।