एयरपोर्ट पर सिर्फ 10 रुपए में मिलेगी चाय! एमपी के इस शहर से शुरू हो सकता है उड़ान यात्री कैफे

मध्य प्रदेश की राजधानी होने के कारण नवाबी शहर भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्च पर हर दिन हजारों यात्री पहुंचते हैं। यात्रियों की लगातार शिकायत रहती है कि एयरपोर्ट पर मिलने वाला खाना और चाय बहुत महंगी होती है। इसकी को देखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने उड़ान यात्री कैफे योजना खोलने का प्रस्ताव तैयार किया। मामले में जिम्मेदारों का कहना है कि इस योजना को अमल में लाने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा जा चुका है। मंजूरी मिलती ही टेंडर जार किया जाएगा, इसके बाद कैफे का संचालन जल्द शुरू किया जा सकेगा।