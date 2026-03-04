4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

रंग-गुलाल से रंग गया सीएम मोहन यादव का चेहरा, पोस्ट किया होली का वीडियो

CM Mohan Yadav Holi- मुख्यमंत्री निवास पर मनाई होली का एक वीडियो सीएम मोहन यादव ने अपने एक्स हेंडल पर पोस्ट किया

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Mar 04, 2026

CM Mohan Yadav posted a Holi video on X

CM Mohan Yadav posted a Holi video on X

CM Mohan Yadav Holi- देशभर की तरह मध्यप्रदेश में भी पारंपरिक हर्ष और उल्लास के साथ होली मनाई जा रही है। 3 मार्च का दिन चंद्रग्रहण के साए में गुजर गया लेकिन 4 मार्च यानि बुधवार को सुबह होते ही हुरियारे निकल पड़े। लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, रंगों की बौछारों के बीच डीजे की धुन पर जमकर थिरक रहे हैं। हर गली, चौक-चौराहे पर होली की धूम मची है। राजधानी भोपाल में भी रंगोत्सव चरम पर है। बाजारों, सोसायटियों, कालोनियों में खूब रंग खेला जा रहा है, गुलाल उड़ाया जा रहा है। होली का उल्लास मुख्यमंत्री निवास पर भी दिखाई दिया। यहां कई जनप्रतिनिधि, आमजन एवं मीडियाकर्मी पहुंचे और सीएम मोहन यादव CM Mohan Yadav को गुलाल और रंगों से रंग दिया। सीएम हाउस में फूलों की होली भी खेली गई।

भोपाल में होली का चल समारोह भी निकाला जा रहा है। हिंदू उत्सव समिति के तत्वावधान में होली का जुलूस दयानंद चौक से शुरू होकर जनकपुरी तक पहुंचेगा। हुरियारों ने धूम मचाते हुए भोपाल चौक बाजार से होली का चल समारोह निकाला। रंगों में भीगे लोग पीरगेट, भवानी मंदिर से होते हुए नाचते गाते निकले।

बुधवार सुबह से ही शहरभर में होली सेलिब्रेशन की धूम मची है। जहां बाजारों में जुलूस निकल रहे हैं वहीं गलियों में भी डीजे पर लोग थिरक रहे हैं। होली के मौके पर विशेष रूप से महाराष्ट्र के ढोल बुलाए गए जिसकी थाप पर भोपालवासी खूब थिरक रहे हैं।

होली के मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल में ही हैं।उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में होली मनाई। सीएम मोहन यादव को होली पर रंगों से रंगने और गुलाल लगाने कई लोग मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। अनेक साधु-संत पंडित पुजारी, पत्रकार पार्टी कार्यकर्ता, कर्मचारी अधिकारियों ने सीएम को गुलाल और रंग लगाया। कई महिलाओं, कन्याओं ने भी सीएम मोहन यादव को तिलक किया। उनपर फूल बरसाए। सीएम ने भी सभी को तिलक व गुलाल लगाकर होली मनाई।

होली के रंग, अपनों के संग

मुख्यमंत्री निवास पर मनाई होली का एक वीडियो भी सीएम मोहन यादव ने अपने एक्स हेंडल पर पोस्ट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा-

होली के रंग, अपनों के संग…

आज महापर्व होली के पावन अवसर पर भोपाल निवास में पूज्य संतगणों, आमजन, पत्रकार बंधुओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ एक-दूसरे को तिलक व गुलाल लगाकर होली मनाई।

आप सभी को होली की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं!

ये भी पढ़ें

सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पहुंचे दिल्ली, एमपी में राजनैतिक अटकलें तेज
भोपाल
CM Mohan Yadav and BJP State President Hemant Khandelwal arrived in Delhi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

04 Mar 2026 02:51 pm

Published on:

04 Mar 2026 02:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / रंग-गुलाल से रंग गया सीएम मोहन यादव का चेहरा, पोस्ट किया होली का वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इन 2 चीजों को मिलाकर लगा लें, छूट जाएगा होली का रंग, एक्सपर्ट ने दी सलाह

Holi festival
भोपाल

एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम मोहन यादव, प्रदेश के विकास में योगदान को किया याद

CM Mohan Yadav arrives to pay tribute to the former Chief Minister of MP
भोपाल

भोपाल विधायक, बीजेपी नेताओं के साथ फिल्म देखने पहुंचे सीएम मोहन यादव

CM Mohan Yadav arrives to watch the film Shatak with BJP leaders
भोपाल

3 लाख से ज्यादा ‘फर्जी खातों’ की कुंडली तैयार, जल्द होगी गिरफ्तारी

mule accounts
भोपाल

Reel के जुनून ने कराया मर्डर, पानी के ऊपर रखी पत्नी की ‘डेडबॉडी’

Crime news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.