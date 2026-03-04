रंग-गुलाल से रंग गया सीएम मोहन यादव का चेहरा, पोस्ट किया होली का वीडियो

CM Mohan Yadav Holi- देशभर की तरह मध्यप्रदेश में भी पारंपरिक हर्ष और उल्लास के साथ होली मनाई जा रही है। 3 मार्च का दिन चंद्रग्रहण के साए में गुजर गया लेकिन 4 मार्च यानि बुधवार को सुबह होते ही हुरियारे निकल पड़े। लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, रंगों की बौछारों के बीच डीजे की धुन पर जमकर थिरक रहे हैं। हर गली, चौक-चौराहे पर होली की धूम मची है। राजधानी भोपाल में भी रंगोत्सव चरम पर है। बाजारों, सोसायटियों, कालोनियों में खूब रंग खेला जा रहा है, गुलाल उड़ाया जा रहा है। होली का उल्लास मुख्यमंत्री निवास पर भी दिखाई दिया। यहां कई जनप्रतिनिधि, आमजन एवं मीडियाकर्मी पहुंचे और सीएम मोहन यादव CM Mohan Yadav को गुलाल और रंगों से रंग दिया। सीएम हाउस में फूलों की होली भी खेली गई।