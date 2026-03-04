4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल विधायक, बीजेपी नेताओं के साथ फिल्म देखने पहुंचे सीएम मोहन यादव

Shatak-

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Mar 04, 2026

CM Mohan Yadav arrives to watch the film Shatak with BJP leaders

CM Mohan Yadav arrives to watch the film Shatak with BJP leaders

Shatak- देशभर में होली का उल्लास चरम पर है। मस्ती मूड छाया हुआ है। लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, रंगों की बौछारों में सराबोर हो रहे हैं और डीजी की धुन पर थिरक रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। इससे पहले मंगलवार देर रात वे फिल्म देखने पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानि आरएसएस की एक शताब्दी की सेवा यात्रा पर निर्मित फिल्म शतक Shatak देखी। बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संघ संस्थापकों ने राष्ट्र सर्वोपरि के भाव को सशक्त करने और भविष्य के बेहतर भारत की कल्पना की थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा राष्ट्र निर्माण के लिए संकल्पबद्ध प्रत्येक नागरिक को फिल्म शतक जरूर देखना चाहिए। उन्होंने बताया कि फिल्म "शतक" को मध्यप्रदेश शासन द्वारा टैक्स फ्री घोषित किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने फिल्म "शतक : संघ के 100 वर्ष" को एक प्रेरक फिल्म बताया है जो राष्ट्र के लिए कर्म प्रधान भूमिका का आहवान करती है। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास के अध्ययन और अतीत से अवगत होकर संघ संस्थापकों और पदाधिकारियों ने राष्ट्र को सर्वोपरि मान बाहरी शक्तियों के कृत्यों के विरुद्ध मजबूती से मुहिम चलाई।

मंगलवार रात को सीएम मोहन यादव "शतक : संघ के 100 वर्ष" फिल्म देखने भोपाल के डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी नगर स्थित दृष्टि कॉम्प्लेक्स पहुंचे थे। भोपाल विधायक रामेश्वर शर्मा और बीजेपी नेता राहुल कोठारी, रविंद्र यति सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने पूरी फिल्म देखी।

एक शताब्दी की सेवा और समर्पण भरी यात्रा दिखाई

फिल्म शतक Shatak में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के गठन 1925 से लेकर पूर्ण हुई एक शताब्दी की सेवा और समर्पण भरी यात्रा दिखाई गई है। फिल्म के प्रदर्शन के अवसर पर मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि फिल्म का कथानक, समाजोपयोगी संदेश और सांस्कृतिक उत्थान के महत्व को रेखांकित करने के कारण प्रदेश में इसे कर मुक्त घोषित किया है।

अभिनेता अजय देवगन ने स्वर दिया

"शतक : संघ के 100 वर्ष" फिल्म के निर्देशक आशीष मल्ल हैं। फिल्म की विशेषता यह भी है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत ग्राफिक्स का उपयोग कर स्वातंत्र्य वीर सावरकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व पर्दे पर जीवंत किए गए हैं। फिल्म में अभिनेता अजय देवगन ने स्वर दिया है। शतक के निर्माता वीर कपूर हैं। फिल्म के महत्व को देखते हुए मध्यप्रदेश सहित छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सरकारों ने भी इसे टैक्स फ्री कर दिया है ताकि अधिक से अधिक युवा इसे देख सकें।

ये भी पढ़ें

सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पहुंचे दिल्ली, एमपी में राजनैतिक अटकलें तेज
भोपाल
CM Mohan Yadav and BJP State President Hemant Khandelwal arrived in Delhi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Mar 2026 12:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल विधायक, बीजेपी नेताओं के साथ फिल्म देखने पहुंचे सीएम मोहन यादव

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम मोहन यादव, प्रदेश के विकास में योगदान को किया याद

CM Mohan Yadav arrives to pay tribute to the former Chief Minister of MP
भोपाल

3 लाख से ज्यादा ‘फर्जी खातों’ की कुंडली तैयार, जल्द होगी गिरफ्तारी

mule accounts
भोपाल

Reel के जुनून ने कराया मर्डर, पानी के ऊपर रखी पत्नी की ‘डेडबॉडी’

Crime news
भोपाल

एमपी में चोरी मोबाइल दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड तक जा रहे, बड़ा नेटवर्क ध्वस्त

Mobile Phones Stolen
भोपाल

मार्च के आखिरी सप्ताह में आएगा ‘बजट’, निगम में नहीं बदलेंगी Tax की दरें

budget
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.