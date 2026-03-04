भोपाल विधायक, बीजेपी नेताओं के साथ फिल्म देखने पहुंचे सीएम मोहन यादव

Shatak- देशभर में होली का उल्लास चरम पर है। मस्ती मूड छाया हुआ है। लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, रंगों की बौछारों में सराबोर हो रहे हैं और डीजी की धुन पर थिरक रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। इससे पहले मंगलवार देर रात वे फिल्म देखने पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानि आरएसएस की एक शताब्दी की सेवा यात्रा पर निर्मित फिल्म शतक Shatak देखी। बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संघ संस्थापकों ने राष्ट्र सर्वोपरि के भाव को सशक्त करने और भविष्य के बेहतर भारत की कल्पना की थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा राष्ट्र निर्माण के लिए संकल्पबद्ध प्रत्येक नागरिक को फिल्म शतक जरूर देखना चाहिए। उन्होंने बताया कि फिल्म "शतक" को मध्यप्रदेश शासन द्वारा टैक्स फ्री घोषित किया गया है।