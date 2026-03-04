Reel के जुनून ने कराया मर्डर, पानी के ऊपर रखी पत्नी की ‘डेडबॉडी’

1 मार्च की रात मोबाइल चलाने की बात और रील बनाने की बात पर दोनों में झगड़ा हुआ। गुस्से में आरोपी ने पत्नी का गला दबाया और लात मार दी, जिससे वह गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने खून साफ कर साक्ष्य छिपाने की कोशिश की और शव को पास के खाली प्लॉट में पानी में रख दिया, ताकि मामला आत्महत्या लगे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।