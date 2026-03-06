6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

270 करोड़ से बनेगा नर्मदा पर देश का सबसे चौड़ा सिंगल पाइलॉन ब्रिज, भेड़ाघाट में पर्यटन को मिलेगा नया आकर्षण

मध्यप्रदेश के भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर 100 फीट चौड़ा सिंगल पाइलॉन आइकॉनिक ब्रिज बनाया जा रहा है। करीब 1.3 किमी लंबे इस टू-लेयर पुल पर नीचे सड़क यातायात और ऊपर रोपवे चलेगा। 270 करोड़ की लागत वाली यह परियोजना 2027 तक पूरी होने का लक्ष्य है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Anurag Animesh

Mar 06, 2026

armada River

Narmada River

MP News: मध्यप्रदेश के भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर 100 फीट चौड़े सिंगल पाइलॉन वाले आइकॉनिक ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। अत्याधुनिक इंजीनियरिंग से तैयार हो रहा यह ब्रिज प्रदेश की सबसे लंबी निर्माणाधीन रिंग रोड का प्रमुख आकर्षण होगा। यह टू-लेयर ब्रिज होगा, जिसमें निचले हिस्से में सडक़ यातायात संचालित होगा, जबकि ऊपरी हिस्से में दूसरे चरण में रोपवे संचालित किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल भेड़ाघाट के महत्व को देखते हुए ब्रिज का डिजाइन भी आकर्षक बनाया जा रहा है। इसकी विशेष लाइटिंग व्यवस्था पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी।

Madhya Pradesh News: 270 करोड़ की लागत से निर्माण


करीब 1.3 किलोमीटर लंबे इस आइकॉनिक ब्रिज का निर्माण लगभग 270 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। निर्माण एजेंसी एनएचएआइ के अधिकारियों के अनुसार, ब्रिज का एक हिस्सा 487 मीटर लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज होगा। ब्रिज के पाइलॉन का निर्माण कार्य जारी है और परियोजना को साल 2027 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

MP News: सबसे चौड़ा पुल


भेड़ाघाट में बन रहा सिंगल पाइलॉन ब्रिज 100 फीट चौड़ा होगा, जो देश में किसी नदी पर सिंगल पाइलॉन के साथ बनने वाला सबसे चौड़ा पुल होगा। टू-लेयर संरचना वाले इस ब्रिज में सडक यातायात के साथ दूसरे चरण में रोपवे का निर्माण भी प्रस्तावित है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Mar 2026 02:37 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 270 करोड़ से बनेगा नर्मदा पर देश का सबसे चौड़ा सिंगल पाइलॉन ब्रिज, भेड़ाघाट में पर्यटन को मिलेगा नया आकर्षण

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भोपाल में होली के रंगों के बीच चार जगहों पर चाकूबाजी

bhopal
भोपाल

पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा का 100 करोड़ कैश-सोना होगा जब्त, आयकर विभाग ने बताया बेनामी

saurabh sharma case
भोपाल

MP में खुलेंगे 8 नए मेडिकल कॉलेज, स्वीकृत हुई राशि; जल्द कैबिनेट में लगेगी मुहर

mp news
भोपाल

एमपी के मुख्य सचिव अनुराग जैन छुट्टी पर, राजेश राजौरा को मिला प्रभार

MP Chief Secretary Anurag Jain
भोपाल

होली पर भांग पीकर डांस करते-करते प्रोफेसर की मौत, शुरूआती जांच में हार्ट अटैक की आशंका

bhopal news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.