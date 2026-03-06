270 करोड़ से बनेगा नर्मदा पर देश का सबसे चौड़ा सिंगल पाइलॉन ब्रिज, भेड़ाघाट में पर्यटन को मिलेगा नया आकर्षण

MP News: मध्यप्रदेश के भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर 100 फीट चौड़े सिंगल पाइलॉन वाले आइकॉनिक ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। अत्याधुनिक इंजीनियरिंग से तैयार हो रहा यह ब्रिज प्रदेश की सबसे लंबी निर्माणाधीन रिंग रोड का प्रमुख आकर्षण होगा। यह टू-लेयर ब्रिज होगा, जिसमें निचले हिस्से में सडक़ यातायात संचालित होगा, जबकि ऊपरी हिस्से में दूसरे चरण में रोपवे संचालित किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल भेड़ाघाट के महत्व को देखते हुए ब्रिज का डिजाइन भी आकर्षक बनाया जा रहा है। इसकी विशेष लाइटिंग व्यवस्था पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी।