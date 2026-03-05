5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के मुख्य सचिव अनुराग जैन छुट्टी पर, राजेश राजौरा को मिला प्रभार

MP Chief Secretary Anurag Jain: एमपी के मुख्य सचिव अनुराग जैन अवकाश पर चले गए हैं। राजेश राजौरा को मुख्य सचिव का प्रभार सौंपा गया है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Manish Geete

Mar 05, 2026

MP Chief Secretary Anurag Jain

मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन के अवकाश पर जाने के बाद डॉ. राजेश राजौरा को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। (फाइल फोटो)

MP Chief Secretary Anurag Jain: मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन अवकाश पर चले गए हैं। उनके स्थान पर सीनियर आइएएस आफिसर राजेश राजौरा को प्रभार सौंपा गया है। अनुराग जैन के ससुर के निधन के कारण वे अवकाश पर रहेंगे।

एमपी के मुख्य सचिव अनुराग जैन अवकाश पर चले गए हैं। उनके ससुर का निधन हो गया है। जैन पांच दिनों तक अवकाश पर रहेंगे। अनुराग जैन के स्थान पर मध्यप्रदेश कैडर के सबसे सीनियर आइएएस आफिसर राजेश राजौरा को मुख्य सचिव का प्रभार सौंपा गया है। गुरुवार को दोपहर में इसके आदेश जारी हो रहे हैं।

एक साल के एक्सटेंशन पर हैं जैन

अनुराग जैन मध्यप्रदेश के 35वें चीफ सेक्रेटरी हैं। इससे पहले अनुराग जैन मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में सबसे अहम मंत्रालय रोड, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का जिम्मा संभाल रहे थे। अच्छे वित्त प्रबंधन के रूप में भी जैन को माना जाता है। सीएम मोहन यादव की पसंद के चलते उन्हें सीएस का पद दिया गया था। हालांकि अगस्त 2025 में उन्हें एक साल के कार्यकाल में और वृद्धि कर दी थी। अब अगस्त 2026 को वे सेवानिवृत्त होंगे।

1989 बैच के आईएएस आफिसर अनुराग जैन ने बीई (इलेक्ट्रानिक) से पढ़ाई पूरी की है। आईआईटी खड़गपुर में बीटेक आनर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1986 बैच के मैरिट होल्डर थे। आइएएस बनने के बाद जैन की पहली पदस्थापना असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में 6 जून 1990 को सागर में हुई थी। इसके बाद वे मंडला कलेक्टर, मंदसौर कलेक्टर, भोपाल कलेक्टर भी रहे।

कौन है राजेश राजौरा

अनुराग जैन के अवकाश पर जाने के कारण एमपी के सबसे सीनियर आइएस ऑफिसर डा. राजेश राजौरा को मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नीमच के रहने वाले और एमबीबीएस करने वाले डॉ. राजेश राजौरा कृषि, गृह, उद्योग, उद्यानिकी और परिवहन विभाग संभाल चुके हैं। जबकि इससे पहले झाबुआ के एडिशनल कलेक्टर, जबकि धार, बालाघाट, उज्जैन और इंदौर के कलेक्टर भी रह चुके हैं। खास बात यह है कि जब अनुराग जैन की पदस्थापना एमपी के चीफ सेक्रेटरी के रूप में हुई थी तब 1990 बैच के आइएएस आफिसर अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा के नाम पर भी मंथन हुआ था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

05 Mar 2026 04:43 pm

Published on:

05 Mar 2026 04:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के मुख्य सचिव अनुराग जैन छुट्टी पर, राजेश राजौरा को मिला प्रभार

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

होली पर भांग पीकर डांस करते-करते प्रोफेसर की मौत, शुरूआती जांच में हार्ट अटैक की आशंका

bhopal news
भोपाल

‘मामा’ से केंद्रीय मंत्री तक… 67 साल के हुए शिव’राज’ के वो 5 फैसले जिन्होंने बदल दी एमपी की सियासत

Shivrai Singh Chouhan Birthday
भोपाल

ईरान-इजराइल वॉर के बीच एमपी सरकार की पहल, जंग में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

Iran-Israel War
भोपाल

लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, 1.28 करोड़ महिलाओं के खातों में आएंगे पैसे

Ladli Behna Yojana
भोपाल

एयरपोर्ट पर सिर्फ 10 रुपए में मिलेगी चाय! एमपी के इस शहर से शुरू हो सकता है उड़ान यात्री कैफे

MP News udaan yatri Cafe
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.