एमपी के मुख्य सचिव अनुराग जैन छुट्टी पर, राजेश राजौरा को मिला प्रभार

अनुराग जैन के अवकाश पर जाने के कारण एमपी के सबसे सीनियर आइएस ऑफिसर डा. राजेश राजौरा को मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नीमच के रहने वाले और एमबीबीएस करने वाले डॉ. राजेश राजौरा कृषि, गृह, उद्योग, उद्यानिकी और परिवहन विभाग संभाल चुके हैं। जबकि इससे पहले झाबुआ के एडिशनल कलेक्टर, जबकि धार, बालाघाट, उज्जैन और इंदौर के कलेक्टर भी रह चुके हैं। खास बात यह है कि जब अनुराग जैन की पदस्थापना एमपी के चीफ सेक्रेटरी के रूप में हुई थी तब 1990 बैच के आइएएस आफिसर अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा के नाम पर भी मंथन हुआ था।