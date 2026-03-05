होली पर भांग पीकर डांस करते-करते प्रोफेसर की मौत, शुरूआती जांच में हार्ट अटैक की आशंका

प्रोफेसर कृष्णा नायक ने बुधवार की दोपहर दोस्तों के साथ होली खेली थी। इसके बाद उन्होंने दोस्तों के साथ भांग भी पी ली थी। इसके बाद गानों पर जमकर डांस किया था। कुछ देर बाद ही उन्हें घबराहट महसूस हुई और वह दोस्त के कमरे में चले गए। जिसके बाद अचानक बेहोश होकर गिर गए।